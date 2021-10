Pourquoi achète-t-on de plus en plus de produits du quotidien en ligne

En 2020, les ventes en ligne ont représenté 13.4 % du commerce de détail. Selon la Fédération du e-commerce (fevad), les achats en ligne ont augmenté de 32 % la même année. Découvrez ici les raisons de l’explosion des achats de produits du quotidien sur les sites de droguerie en ligne.

Des achats en ligne faciles et rapides

Les achats en ligne sont caractérisés par une grande facilité et un important gain de temps. Quelle que soit votre localisation, vous commandez en quelques clics tous vos produits essentiels et attendez tranquillement d’être livré. Plutôt que de passer des heures dans les supermarchés ou au centre commercial, cette solution est beaucoup plus pratique. Acheter en ligne est donc devenu une habitude chez les consommateurs.

La crise sanitaire a également favorisé des améliorations significatives dans le processus d’achat. Aujourd’hui, de nombreux sites marchands proposent par exemple sur leur plateforme un bouton “achat rapide” pour les titulaires d’un compte client. L’option “détails de compte automatisés” vous évite aussi de fournir vos coordonnées à chaque achat en ligne. La plupart des sites affichent une description détaillée des articles et intègrent également les avis d’utilisateurs. L’internaute dispose donc des informations nécessaires pour acheter facilement.

Faites des économies d’argent avec les achats en ligne

Pratiques et rapides, les achats en ligne vous permettent aussi de réaliser des économies. Les sites de vente en ligne sont le fruit de partenariats avec différentes marques et de nombreuses entreprises. Ces accords permettent ainsi aux sites marchands de proposer des prix moins chers que ceux affichés dans les boutiques physiques. Les sites marchands proposent aussi régulièrement des offres exclusives comme les codes promo, la livraison gratuite, un second article offert, etc.

Par ailleurs, les sites de vente en ligne ne possèdent pas les mêmes charges fixes que les commerces physiques. Une boutique en ligne n’a pas de loyer ni de frais d’électricité à payer tous les mois pour son magasin. Avec des charges allégées, elle peut proposer des prix plus alléchants que les commerces traditionnels.

L’émergence des drogueries en ligne

L’explosion des drogueries en ligne a fortement contribué à l’augmentation d’achats pour les produits du quotidien. Comment peut-on expliquer l’essor de ces plateformes de vente ? Quels produits y trouve-t-on ?

La crise sanitaire : principale cause de la croissance des drogueries en ligne

La pandémie a provoqué des bouleversements dans tous les secteurs d’activité et toutes les sphères de nos vies. Le commerce électronique est l’un des rares secteurs à avoir pleinement profité de cette crise. Le e-commerce a en effet connu une hausse spectaculaire depuis le début de la pandémie. Pour l’année 2020, les achats en ligne dans l’hexagone étaient par exemple chiffrés à 112 milliards d’euros. En termes de transactions, ce sont 499 millions de commandes qui ont été lancées par les consommateurs. La Fevad estime que les achats en ligne représenteront prochainement 15 % du commerce de détail.

Les mesures sanitaires mises en place pour juguler la pandémie ont également favorisé l’essor des drogueries en ligne. Entre confinements successifs, couvre-feux et fermetures des magasins et restaurants, beaucoup de commerces ont dû réajuster leur stratégie commerciale. Au risque de disparaitre, la plupart des surfaces commerciales ont été contraintes de se digitaliser. Pendant l’année 2020, 18 000 sites de e-commerce supplémentaires ont été créés en France. Cela se traduit par une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Cette migration était indispensable pour les commerces physiques afin de maintenir un service minimum et satisfaire les consommateurs.

Les drogueries n’ont pas échappé à cette nouvelle réalité. Aujourd’hui, si vous cherchez une droguerie en ligne, internet regorge de sites marchands de droguistes traditionnels. Les grandes surfaces commerciales, comme les plus petites boutiques, marquent ainsi leur présence sur le web. Des articles de bien-être et d’entretien domestique à la quincaillerie, vous y trouvez une large gamme d’articles du quotidien.

Sélection de quatre gammes d’articles disponibles dans les drogueries en ligne

Si dans les commerces physiques, les articles sont organisés en rayons, les drogueries en ligne fonctionnent par gammes de produits. Voyons en détail quatre gammes de produits du quotidien que vous pouvez acheter en ligne.

Les produits chimiques

Il s’agit d’un terme générique utilisé pour désigner des articles à composition chimique, mais aussi d’origine naturelle. Cette vaste gamme d’articles de droguerie regroupe plusieurs catégories de produits de nombreuses marques et références. Citons notamment :

la cire et la résine,

la chaux,

la colle et le liant,

les huiles,

les pigments,

les solides.

Utilisés dans différents domaines, les produits chimiques sont destinés aux particuliers comme aux professionnels. Pour les professionnels, ils sont disponibles en fonction de la qualité recherchée. Selon le degré d’exigence, 3 catégories d’articles chimiques sont à distinguer : technique, alimentaire et pharmaceutique. Les droguistes en ligne offrent également un conditionnement adapté aux besoins du client. Pour les produits chimiques solides par exemple, le poids de l’emballage varie de 100 g à 25 kg. Quant aux produits liquides, les contenants peuvent aller jusqu’à 20 L selon la demande du client. Lorsque la quantité de produits chimiques recherchée dépasse ces seuils, vous pouvez obtenir gratuitement un devis.

La brosserie

La brosserie regroupe un ensemble de balais et brosses indispensables dans nos vies quotidiennes. Ce sont des objets fabriqués avec des poils ou des plumes, qui servent à de nombreux usages. Ils sont destinés à l’hygiène domestique et corporelle. Chaque brosse de cette gamme possède des caractéristiques spécifiques pour répondre à des besoins précis. Certaines brosses sont par exemple faites de poils naturels d’animaux (sanglier, cheval, chèvre, etc.). Les modèles à poils synthétiques (généralement du nylon) sont rigides et résistent très bien aux frottements intenses. Pour nettoyer une grille de barbecue, les drogueries en ligne vous proposent une brosse en fil métallique.

En plus des balais et brosses, vous pouvez également trouver des pelles ou des ensembles pelle/balayette dans cette gamme. Certaines drogueries se démarquent en proposant des bloque-portes et bas de portes d’excellente qualité. Issus de marques de référence, ces derniers sont disponibles dans une grande variété de formes et de couleurs. Ces atouts permettent par ailleurs de s’accorder à votre décoration intérieure.

Les nuisibles

L’envahissement de nuisibles est une problématique qui se répercute sur la santé et le quotidien des personnes. Leur développement s’accentue avec l’intensification du réchauffement climatique. La mobilité humaine entre les pays favorise la migration de nuisibles qui n’existaient pas auparavant sur le territoire. Il est donc impératif de trouver une solution durable et efficace pour les tenir éloignés de votre logement. L’arrivée de drogueries en ligne vous permet de disposer rapidement de répulsifs et insecticides.

En droguerie, les nuisibles constituent une gamme de produits du quotidien utilisés pour éloigner ces invités encombrants. Aujourd’hui, grâce aux drogueries en ligne, vous pouvez acheter des répulsifs de bonne qualité sans vous déplacer. Cette gamme comprend ainsi des insecticides et répulsifs à usage intérieur et extérieur. En fonction de vos besoins, il existe des produits de synthèse, naturels et des solutions mécaniques comme les pièges. Ces derniers fonctionnent généralement suivant trois principes d’actions : désinfection, désinsectisation et dératisation. Certains produits insecticides sont en revanche spécifiques à des environnements où les animaux se reproduisent facilement.

La coutellerie

La coutellerie regroupe les couteaux, les ciseaux, et les accessoires nécessaires à leur entretien. L’expression coutellerie est cependant plus complexe. Elle désigne également l’art de fabriquer le couteau de la lame à la manche. Sur une droguerie en ligne, vous disposez d’une gamme variée de couteaux et ciseaux de différentes formes, tailles et qualité. L’offre de couteaux et de ciseaux est très vaste. C’est pourquoi les droguistes en ligne publient seulement sur leur site un aperçu des plus grandes marques. La pièce de couteau recherchée peut vous être livrée dans un délai maximum de 48 heures selon les sites.

Les accessoires proposés dans la gamme coutellerie comprennent essentiellement les pièces détachées, porte-couteaux et étuis. Vous y trouvez également des outils d’affûtage. Cette catégorie comprend notamment des aiguiseurs mécaniques, des fusils d’aiguisage, des pierres d’affûtage ainsi que des cuirs à rasoir.

Une large gamme de produits disponibles sur les drogueries en ligne

Acheter vos produits du quotidien sur un site de vente en ligne vous permet d’accéder à une grande variété d’articles. Les boutiques virtuelles disposent généralement d’un large catalogue de produits de différentes catégories. Cela permet aux consommateurs d’avoir une variété de choix, ce qui n’est pas toujours évident au supermarché. Cette diversité d’articles permet au client d’effectuer un tri en tenant compte de plusieurs paramètres. Il peut notamment tenir compte de la gamme de produit, du prix, de la marque, de la couleur et la quantité. En effectuant sa sélection, le client a l’assurance de trouver avec précision l’article recherché.

Les sites marchands constituent également le canal idéal pour découvrir des produits utiles, habituellement non disponibles en boutiques. Les boutiques de vente en ligne reposent entre autres sur le principe d’un monde sans frontière. Il est donc plus facile pour les consommateurs de trouver en ligne des produits fabriqués et distribués hors de leur pays de résidence. Bien que cette option implique des prix élevés et des délais de livraison plus longs, les consommateurs y adhèrent souvent. Ils sont prêts à attendre et dépenser plus pour un produit qu’ils n’auraient pas trouvé dans le commerce traditionnel.