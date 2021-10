Nina Extra Rouge – La nouvelle fragrance addictive de Nina Ricci

Nina Extra Rouge est la nouvelle eau de parfum proposée par Nina Ricci. Gourmande, pétillante et sensuelle, elle fait partie de ces fragrances qui ne passent pas inaperçues et marquent les esprits. J’ai eu le plaisir de la découvrir et je dois dire que je suis agréablement surprise, je vous dis tout à son sujet.

Nina Extra Rouge : Une ode à la féminité

Le nouveau parfum de Nina Ricci est une véritable ode à la féminité. Il suffit d’observer le flacon emblématique en forme de pomme d’amour couleur rouge intense pour avoir envie de croquer dedans. Sans même sentir le parfum, il donne l’eau à la bouche. Le flacon de Nina Extra Rouge est vêtu d’un rouge puissant, complètement mate, à tel point qu’il est impossible d’observer le jus à travers. Avant même de sentir le parfum, par son esthétisme, nous le devinons gourmand, très gourmand même. Ce n’est pas pour rien que le cœur de la bouteille est à demi croqué, cela annonce la couleur : cette nouvelle fragrance sera addictive !

Les notes olfactives de Nina Extra Rouge

Nina Extra Rouge fait partie de ces parfums floraux orientaux qui combinent fraîcheur et sensualité. Il n’aura donc aucun mal à séduire les femmes en recherche d’effluves chauds et voluptueux. Et pour celles qui préfèrent porter des parfums plus frais, il possède des notes florales très présentes, qui apportent justement un côté pétillant à la fragrance.

Un duo fruité, composé par la framboise et le cassis en notes de tête

Des boutons de rose sont rehaussés par les épices du thé pour les notes de cœur

Un mélange chaleureux de praline et de vanille en notes de fond

Chaque note se marie à merveille, à tel point qu’il est difficile de reconnaître les ingrédients indépendamment. Le parfum est équilibré, de puissance moyenne et facile à porter quel que soit l’âge de la personne.

Mon avis sur la fragrance

J’ai de suite été séduite par l’allure du parfum qui pour le coup change de ses prédécesseurs. Le flacon est très élégant avec ces lignes douces et cette couleur intense qui le recouvre entièrement. Sans surprise, j’ai trouvé le parfum résolument féminin, que ce soit dans l’esthétisme ou dans les accords olfactifs. J’avais peur que le côté gourmand entête au point de prendre le dessus sur les autres ingrédients. Alors que pas du tout ! Cela ne fait aucun doute, il est gourmand, mais pour autant très justement dosé. Il n’est absolument pas entêtant. Côté tenue, j’ai été surprise de constater qu’il restait sur les vêtements durant plusieurs jours. Un régal !