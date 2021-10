Le sang des immortels – Éditions Les Humanoïdes Associés 

Que feriez-vous si vous aviez trouvé le moyen de devenir immortel, mais que cela engendre une destruction massive ?!! Le scientifique Glarith préfère garder le secret et l’emporter avec lui dans la tombe. Il faut alors dépêcher une nouvelle expédition vers la planète Verfébro afin d’aller récolter « Le sang des Immortels », et en faire le remède miracle du siècle !

Un one shot sci-fi qui vous entraîne dans l’exploration d’une planète où les « habitants » sont loin d’être chaleureux ! C’est le prix à payer pour la longévité.

Disponible depuis le 13 Octobre 21, aux Éditions Les Humanoïdes Associés .

Le décor :

An 2347, Porte de Vangk … Un vaisseau d’exploration gouvernemental, disparu avec tout son équipage depuis plus de six ans, pointe le bout de sa proue ! Il est sérieusement endommagé, et, malgré le manque de réserves en oxygène, il reste un humain à bord.

Après avoir été récupéré par les membres d’une station orbitale, les médecins s’empressent d’essayer de comprendre ce qu’il a bien pu se passer.

Grâce aux enregistrements de bord de l’homme retrouvé en semi-vie, le Professeur Glarith. Ils comprennent vite que l’expédition a mal tourné. Mais, fait plus intéressant, celui-ci explique dans sa vidéo qu’il doit sa survie à l’ingestion de viande d’un prédateur. Vivant sur la planète explorée : Verfébro !

Autre fait hallucinant, les cellules du Professeur se régénèrent toutes seules. Il croit avoir trouvé le secret de la vie éternelle …

L’équipe de la station est abasourdie. S’il s’avère que les affirmations du Professeur sont vraies, la ruée vers « l’éternité » ne va pas prendre beaucoup de temps.Conscient du danger pour la planète, Glarith embarque toutes ces données et se suicide en se projetant dans l’espace.

Deux ans plus tard, ces informations ont fait le tour des hautes autorités, et les coordonnées de la Planète ont été retrouvées. Une nouvelle expédition armée se prépare …

Le point sur la BD :

Après avoir adapté les romans de Julia Verlanger, c’est au tour de l’univers foisonnant de Laurent Genefort, initialement publié par les Éditions Critic, maître incontesté scifi, que les Éditions Les Humanoïdes Associés se tournent ! Le Sang des Immortels est la libre adaptation du roman éponyme, que Françoise Ruscak réécrit à sa manière. Elle condense, évidemment le récit, et représente les quatre personnages principaux, comme certains des « péchés capitaux ». Chacun possède ses secrets et ses travers, mais reste des missionnaires archétypaux Le thème de l’immortalité se mélange rapidement aux thèmes de l’écologie, de l’éthique, mais aussi des croyances. Le lecteur constate toute la dimension du récit grâce au format d’édition 24×32, qui met, de façon fabuleuse, en avant les illustrations de Francesco Trifogli colorisées par le Studio Makma. Une plongée dans les décors luxuriants d’une jungle spatiale, aux créatures dangereuses et aux personnages aux formes sensuelles et réalistes !

La conclusion :

Une exploration complétée en fin de récit par l’explication complète de l’univers visité, ainsi qu’un carnet graphique foisonnant. Le sang des immortels hypnotise par sa beauté graphique, son thème moraliste écolo réflexif, et sa part médicale génétique intelligente en survolant les sentiments des personnages. Une variation de « planet-opera » aux Éditions Les Humanoïdes Associés, aussi fabuleuse que jouissive !