Petits secrets & grandes histoires de corsaires est une bande dessinée des éditions Petit à petit, parue en septembre 2021. Un ouvrage documenté, de Dani Fano et Guillermo Gonzales, qui donne envie de prendre le large et de plongée dans la piraterie…

Dans un port, un homme avance déterminé. Il croise bientôt de vieilles connaissances. Un vieil homme lui demande s’il est revenu de l’enfer. Puis, il continue d’affirmer qu’il aura échappé à l’hiver glacial de Terre-Neuve… Martin Arriola explique qu’il est rentré, avec ses camarades, plus tard que prévu, mais ils n’ont pas eu d’autres choix ! Le vieil homme l’invite à raconter tout cela à l’auberge. Dans l’auberge, une serveuse remarque l’arrivée de Martin, en remarquant que cela faisait bien longtemps qu’elle ne l’avait pas vu, contrairement aux deux hommes qui l’accompagnent. Le vieil homme rassure la serveuse, affirmant qu’ils prendront bientôt le large. Puis, il demande à Martin de laisser le cidre lui délier la langue. Martin débute alors son récit, expliquant qu’ils sont partis en avril, à deux bateaux, pour arriver à Terre-Neuve avant l’été…

L’ouvrage oscille entre bande dessinée et documentaire illustré, offrant ainsi une immersion dans l’univers des corsaires, tout en ayant, par la suite, des explications, des faits réels, sur le quotidien des corsaires, leurs expéditions… L’album est découpé en plusieurs chapitres, où l’on retrouve à chaque fois ce vieil homme prêt à raconter ou écouter une histoire. L’auberge offre une ambiance particulière et plaisante, pour s’immerger facilement dans cet univers captivant, entre voyages périlleux, tempêtes, batailles sanglantes, course-poursuite, et grands mystères de la mer. La partie documentée est riche, elle permet de revenir un peu sur l’histoire présentée, permettant d’appuyer la fiction, à travers des faits véritables, des personnages ayant existé, des tableaux, des objets, des explications, des significations, des présentations… Le dessin est simple, sans trop de fioritures, assez plaisant, avec un trait fin et déterminé.

Petits secrets & grandes histoires de corsaires est un docu-BD des éditions Petit à petit, qui invite à découvrir la piraterie du XVIème siècle, avec les corsaires, entre les histoires racontées dans une auberge du port, et des pages documentaires riches d’images d’archives.