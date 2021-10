En cuisine avec Dr. Good ! – Plats easy pour les kids

En cuisine avec Dr. Good ! est une nouvelle collection de références en cuisine, des éditions Solar, qui débute, entre autres, avec le titre Plats easy pour les kids, paru en septembre 2021. Un livre de cuisine, pour des plats à la fois sains et gourmands, qui plairont à toute la famille.

Le livre débute par une préface de Michel Cymes qui explique que les enfants doivent manger sain, pour leur équilibre alimentaire à l’âge adulte. Mais il n’est pas toujours aisé de faire manger de tout aux petits. Aussi, les idées et les astuces ne manquent pas dans les pages qui suivent, proposant de jolies assiettes, des décors ludiques, des aliments qui peuvent se manger avec les doigts… D’autres conseils de Dr. Good sont apportés, avant de retrouver les recettes de plats complets, de junk food healthy, de grands classiques et de desserts légers.

En effet, des conseils détaillés et expliqués sont à découvrir, avant débuter les recettes. Ainsi, l’on apprend qu’il est important que les enfants goûtent à tout, de les faire participer à la préparation d’une recette, de manger dans le calme, de les réconcilier avec le poisson, de ruser avec les légumes, ainsi que de privilégier les préparations maison. Par la suite, les recettes sont à retrouver, avec à chaque double page, d’un côté le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson, la liste des ingrédients, les étapes à suivre et un petit plus idée, variante, light… De l’autre côté se trouve une belle photographie alléchante, mettant en avant le plat présenté, tout en donner des idées de présentation ludique, pour les petits gourmands. Les recettes sont pour la plupart assez rapides à faire, mais surtout facile, avec les enfants qui peuvent jouer leur rôle. Un bon moment à passer en cuisine, pour ensuite déguster en famille ! A chaque recette, un petit plus avec une idée, une variante, des explications, et autres, sont à découvrir, pour mieux s’orienter, selon les goûts, les allergies…

Plats easy pour les kids est un ouvrage culinaire des éditions Solar, qui vient compléter la nouvelle collection En cuisine avec Dr. Good ! Les recettes sont faciles à réaliser, gourmandes et accompagnées d’infos santé, de focus sur les différents aliments, leurs bienfaits…