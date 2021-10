Leroux – La chicorée en grains bio

Leroux, entreprise familiale française, qui fabrique et commercialise une gamme de produits à base de chicorée, depuis plus de 150 ans, continue d’innover, pour proposer aujourd’hui une nouveauté saine et savoureuse, de la chicorée en grains bio à infuser.

Leroux, entreprise familiale des Hauts-de-France, fabrique et commercialise, depuis 163 ans, des produits à base de chicorée. Cette année encore, la marque française innove et surprend, avec le nouveau produit chicorée en grains bio torréfiée, répondant ainsi à la demande de la clientèle, toujours plus soucieuse de la qualité et de la provenance des produits. Aussi, la chicorée bio est cultivée et torréfiée en France, pour un produit 100% français.

Le nouveau produit surprend, la chicorée en grains bio et torréfiée se présente en sachet de 200g, elle est à infuser. En effet, il suffit tout simplement de mettre les grains dans une boule à infuser, avec de l’eau chaude, ou du lait, ou une boisson végétale, pour que le produit dévoile toutes ses saveurs et sa douceur. Selon les envies de chacun, une à deux cuillères de chicorée sont à mettre dans la boule à infuser. Le temps d’infusion est de cinq minutes, pour que la chicorée laisse développer ses parfums et saveurs. Certains ou certaines apprécieront la boisson chaude, tandis que d’autres pourront attendre quelques minutes de plus pour savourer.

Naturelle et saine, la chicorée en grains bio torréfiée se déguste tout au long de la journée, du petit déjeuner, à la pause, en passant après le repas du soir, avant de se coucher. Sans caféine et sans excitant, elle convient aux femmes enceintes. Elle est aussi faible en calories, riche en fer, en fibres et en minéraux, naturelle et française. Son goût est quelque peu caramélisé et doux, très plaisant et réconfortant, invitant à un moment, de dégustation et de détente, bienfaisant et sain.

La chicorée en grains bio Leroux est un nouveau produit à savourer, un produit français, naturel, sain et bon, qui plaira. A infuser, tout simplement, dans une boule à à thé, il est simple et facile de s’offrir un moment réconfortant et savoureux à la fois !

