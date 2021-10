Quels sont les bienfaits des tisanes au CBD

Les tisanes au CBD ont beaucoup de bienfaits sur l’organisme, mais ce produit est relativement peu connu du grand public. Beaucoup de gens font encore l’amalgame entre le CBD et le THC. Le premier est pourtant une molécule légale et bénéfique. Le second quant à lui a des effets psychotropes et sa vente et sa consommation sont illégales. Envie d’en savoir plus sur le CBD, plus précisément sur les tisanes au CBD ? Voici quelques informations.

Le potentiel thérapeutique du CBD est incroyable

Rappelons d’abord qu’au même titre que le THC (ou tétrahydrocannabinol), le CBD (ou cannabidiol), est l’une des centaines de molécules du cannabis. Mais contrairement au THC, il n’a pas d’effet psychotrope. Il ne rend pas stone. Sa consommation ne présente de risques ni de « bad trip » ni de dépendance. Bref, le CBD n’est pas une drogue alors que le THC si, même s’il s’agit d’une drogue dite douce.

Cependant, le CBD a bel et bien des propriétés spécifiques. Il a des vertus thérapeutiques réelles. Ainsi, consommer des tisanes CBD est recommandé pour améliorer la santé et le bien-être au quotidien. Son potentiel thérapeutique est énorme et de nombreuses études le confirment. Consommée sous forme de tisanes au CBD, d’e-liquide au CBD pour cigarettes électroniques ou sous d’autres formats, cette molécule est notamment un antalgique et un anti-inflammatoire efficace. Des études réalisées en 2011 par le Free Radical Biology and Medicine le confirment, de même que celles qui ont été menées en 2015 par le Bioorganic & Medicinal Chemistry.

Selon des publications du Journal of the American Society for Experimental Neuro Therapeutics, en 2015 et des résultats d’études réalisées par le CNS & Neurological Disorders en 2014, les tisanes au CBD et tout autre produit à base de CBD seraient très efficaces dans le traitement de l’anxiété, du stress, de l’insomnie et même de la dépression.

Ce n’est qu’une infime partie des études réalisées sur cette molécule, mais elle a bel et bien diverses propriétés confirmées :

Elle calme les symptômes d’épilepsie

Elle calme les symptômes de la sclérose en plaques

Elle lutte contre certains troubles psychotiques



Quelles tisanes au CBD pour vous ?

Les distributeurs de produits à base de cannabidiol proposent un large choix de tisanes au CBD. Elles sont consommées en fonction du trouble que l’on souhaite soigner.

Vous vous sentez stressé et angoissé ? Une tisane à base de CBD et de fleurs de tilleuls devrait améliorer votre état. Pour une meilleure saveur et un meilleur résultat, ces deux composants peuvent être associés à la verveine, à la menthe et à la menthe poivrée. Cette infusion se consomme tout au long de la journée et le soir, avant le coucher. Privilégiez les produits bios pour un meilleur effet sur l’organisme.

Vos nuits sont agitées et vous avez du mal à trouver le sommeil ou à profiter d’un sommeil réparateur ? Les tisanes au CBD peuvent être préparées avec d’autres plantes propices à une bonne nuit :

Feuilles de framboisier

Camomille

Feuilles de verveine

Fleurs de bleuet

Lavande

Fleurs de houblon



Les marques spécialisées présentent en général des compositions à la fois efficaces et agréables en bouche.

Pour plus de vitalité, optez pour des tisanes au CBD contenant entre autres du gingembre, des écorces d’orange, les clous de girofle, des feuilles de mûres, du poivre noir, etc. Par ailleurs, vous n’aurez aucun mal à trouver des infusions à base de CBD pour vous débarrasser des toxines dans le corps, pour booster les défenses immunitaires, pour passer l’hiver dans les meilleures conditions, etc.