Quels sont les produits régionaux du Jura

Le Jura est un département français connu pour ses vallées et ses lacs bordés de plage. Au-delà du spectacle naturel qu’offre cette vaste plaine, il y a une panoplie de produits naturels qui sont typiques à cette région et qui sont faits avec une ingéniosité particulière. Parmi eux, il y a le miel de sapin qui est différent dans autres tant dans la façon de le fabriquer que dans le goût. Cet article vous propose de découvrir les produits régionaux du Jura et de façon particulière, ce miel qui fait tant saliver.

Où et comment se fabrique le miel de sapin dans le Jura ?

Le Jura est une région de la France très visitée à cause de la richesse de son sol, ses plaines et montagnes, ainsi que sa diversité gastronomique. C’est une mine d’or qui se distingue des autres régions françaises par la singularité des produits qu’on y trouve. Du comté au vin jaune en passant par le vin rouge, le miel de sapin, le Mont d’or, la saucisse de Morteau et la cancoillotte, l’ensemble des produits régionaux fabriqués dans le Jura lui sont bien propres. Vous pouvez en savoir plus sur ce site.

Si de façon classique, les abeilles participent à la fabrication du miel grâce au nectar des fleurs, ce n’est pas le cas pour le miel dit “de sapin”. Son processus de fabrication est bien particulier et cela explique d’ailleurs sa rareté sur le marché. En fait, les pucerons jouent un grand rôle dans la fabrication du miel de sapin, par les abeilles.

En effet, il s’agit d’un miel fabriqué uniquement dans les régions montagneuses, étape par étape. La qualité exceptionnelle de celui du Jura fait qu’il est assez prisé sur le marché. Voici le processus de fabrication du miel encore appelé miel de miellat :

les pucerons vont sucer la sève du sapin et secréter un miellat qu’ils déposeront ensuite sur les résineux-sapins,les abeilles récupèreront après cela, le miellat pour fabriquer un miel exquis différent du miel habituel.

Il faut des conditions météorologiques assez particulières pour obtenir le miel de sapin, et donc pour que les pucerons se développent sur les sapins. En printemps, il doit avoir une chaleur intense et l’été doit être un peu sec pour que la production du miel de miellat soit satisfaisante dans le Jura.

Quelles sont les vertus du miel de sapin ?

Si naturellement le miel classique possède un nombre important de vertus, celui produit grâce aux miellats des pucerons a des qualités plus renforcées. C’est un miel très intense et suave, parfait pour une consommation quotidienne parce qu’il n’est pas trop sucré. Le miel de sapin est très vertueux :

il est riche en oligosaccharides avec une action probiotique qui permet de soutenir la flore intestinale,

il est anti-hypoglycémique et possède des propriétés vivifiantes, le temps de trouver quelque chose de plus solide à manger,

il possède des propriétés antiseptiques à cause de ses différents composants ayant des effets antimicrobiens,

c’est un remède efficace contre les infections respiratoires et les maux de gorge,

il est riche en vitamines et minéraux alimentaires dont le calcium, le potassium, le fer…,

il sert également à traiter certaines affections de la peau comme les acnés et les petites blessures…

Le miel de sapin est très utile et devrait être présent dans chaque maison. Même s’il est vrai que c’est un produit rare, vous pouvez en trouver sur le marché. Pour l’avoir dans votre frigo et profiter de ses vertus, rendez-vous sur le net et choisissez la boutique d’un apiculteur près de chez vous pour l’acheter.