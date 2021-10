Ralph’s Club : La nouvelle eau de parfum de Ralph Lauren

Parmi mes dernières découvertes, il y a Ralph’s Club, la nouvelle eau de parfum pour hommes de Ralph Lauren. Séduite par l’ambiance masculine, que ce soit dans l’esthétisme ou les notes olfactives, j’ai eu envie de le découvrir de plus près. Qu’en ai-je donc pensé ?



À la découverte de l’univers de Ralph Lauren

Je me dois de vous faire une confidence, c’est la première fois que j’ai le plaisir de découvrir un parfum du créateur renommé Ralph Lauren. J’avais donc hâte de le sentir longuement, de le jauger et de m’en faire un vrai avis.

Un flacon raffiné aux détails masculins

La bouteille de Ralph’s Club est superbe. Elle est masculine et épurée. Vêtue de noir et de gris, elle joue sur un combo de deux matières, à savoir le verre et métal. J’ai tout particulièrement aimé son mode d’ouverture, avec ce bouchon qui s’apparente à une charnière que l’on ouvre du pouce, pour ensuite le vaporiser sur la peau. Elle est relativement classique, ce qui lui confère encore plus d’élégance.

Les notes olfactives

Ralph’s Club fait partie des parfums boisés, assez chauds. Sa particularité réside dans le fait qu’il a été conçu essentiellement à partir d’ingrédients distillés de qualité pour garantir son authenticité. Et je confirme que cela rend le tout très harmonieux, assez authentique je dois dire.

Le parfum se compose donc :

De lavandin et de sauge sclarée pour les notes de tête

Du bois de cèdre de Virginie en notes de cœur

Du vétiver en notes de fond

Soit, une fragrance fraîche et sensuelle à la fois. Même si je trouve que c’est le côté chaud du parfum qui ressort clairement, je dois bien reconnaître que le lavandin apporte ce petit quelque chose de vivifiant. Le bois de cèdre et le vétiver se complètent à merveille, c’est très intéressant.

Mon avis sur Ralph’s Club



Ralph’s Club fait partie de ces parfums masculins dits authentiques. Il ne surprend pas forcément de prime abord, car ses ingrédients en font un parfum boisé, relativement classique. Néanmoins, cela fonctionne en journée comme en soirée. Ralph’s Club, c’est un peu la « force tranquille » des parfums pour hommes. Il fait écho à l’ambiance des soirées en club, durant lesquelles il est important de soigner sa tenue et le parfum que l’on porte. Il est relativement équilibré, non entêtant et de force moyenne. J’avoue avoir eu un gros coup de cœur pour le flacon qui se démarque par son look « masculin intemporel ». Il m’a fait penser aux bouteilles que les hommes avaient l’habitude de glisser dans leur veston, il y a de cela plusieurs années. Il est élégamment sobre, les hommes en recherche de parfums à l’intensité modérée vont beaucoup l’apprécier.

Ralph’s Club est un parfum relativement équilibré qui plaira aux hommes de tout âge. Il est proposé sous plusieurs formats : 30, 50, 100 et 150 ml.

