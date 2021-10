Abby & Walton – Delcourt jeunesse

Abby & Walton est un récit complet des éditions Delcourt, paru dans la collection jeunesse, fin septembre 2021. Une bande dessinée fantastique et amusante, d’Anaïs Halard et Giorgia Casetti, qui présente la folle aventure d’Abby, qui doit se débarrasser d’un fantôme assez envahissant…

Angleterre, 1853, un joli manoir est sur la pointe d’un rocher, devant la mer déchainée. A l’intérieur de la bâtisse, une jeune fille regarde par la fenêtre, une aiguille à la main. Dehors, devant le manoir, un carrosse vient d’arriver, des personnes en sortent. La jeune fille est contente, elle se dit qu’il y a enfin quelqu’un qui arrive et espère qu’il y aura en enfant de son âge. Soudain, elle est reprise par sa mère qui lui demande de se concentrer sur ses broderies. Abby se relève et affirme qu’elle déteste la couture. Sa mère, assise dans un fauteuil, non loin de là, est fâchée et agacée. Elle explique à sa fille qu’aucun homme ne voudra d’elle si elle ne sait pas tenir une maison ! La jeune fille s’en fiche, et part de la pièce, en laissant sa broderie derrière elle. Alors qu’elle passe la porte, sa mère lui interdit d’aller sur la plage.

Abby est une jeune fille intrépide qui s’ennuie dans un manoir transformé en hôtel. Au détour d’un couloir, elle s’installe dans un fauteuil et découvre, sur un guéridon, un joli médaillon, qu’elle met au cou. Un peu plus loin, une chambre est condamnée, car hantée. La jeune héroïne curieuse, pénètre dans l’étrange chambre et rencontre le fantôme de Walton. Le pénible personnage ne la lâche plus, alors il va lui falloir traverser une hostile forêt et affronter la Mort, pour tenter de se défaire de cette malédiction. La bande dessinée est aussi surprenante, qu’amusante et intrigante, avec deux personnages forts, captivants et attachants. Abby est courageuse et téméraire, tandis que Walton serait plutôt tout son contraire, mais n’ayant qu’elle, il va devoir la suivre jusqu’au bout… Un duo drôle, qui n’arrête pas de se chamailler, offrant ainsi une part humoristique à cette aventure fantastique, où la Mort personnifiée est aussi amusante. La vie et la mort se côtoient, invitant à la réflexion et à vivre de beaux moments en famille, avant qu’il ne soit trop tard. Le dessin est doux, rond, avec un trait fin et fluide, très expressif.

Abby & Walton est un récit complet, des éditions Delcourt, un album jeunesse surprenant et drôle, qui présente une héroïne forte et déterminée à se débarrasser d’un fantôme agaçant, qui va devoir affronter la Mort et ses sbires aux tronches improbables.