Glenn Ganges dans : Le flot des souvenirs est un récit complet de Kevin Huizenga, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2021. Une bande dessinée que l’auteur a mis vingt ans a réalisée, pour offrir tout son talent, à travers cette auto-fiction faite de pensées, de réflexions…

Glenn Ganges sort de chez lui, il s’apprête à partir à la bibliothèque, un samedi après-midi. En chemin, il pense beaucoup. Il se demande combien de fois, il a pris ce chemin. Il se dit que ce chemin est plutôt sympa. Puis, il revient sur le nombre de fois qu’il a pu emprunter ce chemin, car cela fait déjà quatre années qu’ils habitent dans le quartier. Le sentier lui est bien familier, avec toujours les mêmes bosses et fissures. Puis, en respirant, il trouve que cela commence à sentir le printemps… Des souvenirs semblent lui revenir, il est persuadé d’avoir pris le même chemin, l’année dernière à la même époque. Un an plus tôt, Glenn Ganges s’en va vers la bibliothèque, un samedi après-midi. Il pense qu’il est peut-être au printemps dernier ! Il poursuit son chemin. Aujourd’hui aussi, il poursuit son chemin, et pense qu’il vient de faire un voyage dans le temps !

C’est avec les notions de présent et de passé, que débute l’ouvrage porté sur la philosophie et la réflexion. Il y a aussi l’observation et les souvenirs, qui viennent compléter ce flot de pensées du héros. En effet, Glenn Ganges est un homme qui réfléchit beaucoup et revient sur l’ensemble de sa vie, avec des questions, des réflexions, des souvenirs, mais aussi de l’imagination, pour croire à des voyages dans le temps, entre autres. Cependant, ces réflexions sont captivantes, intelligentes et intéressantes, offrant une lecture plaisante et un brin décalée. La bande dessinée, de 216 pages, est découpée en plusieurs récits, proposant une exploration de la vie, des réflexions et pensées, qui peuvent tous nous traverser. Le dessin est plutôt rond, inspirant, expressif et bien découpé, pour impliquer au mieux les lecteurs, dans certains découpages et tranches de vie.

Glenn Ganges dans : Le flot des souvenirs est un récit complet, des éditions Delcourt, qui présente un récit particulier, un bel ouvrage, qui suit les pensées du héros, qui voyage entre réflexions et souvenirs, pour explorer la vie, l’imagination et le temps.