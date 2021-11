Ruby tombée du nid – Un album illustré aux Éditions Gallimard Jeunesse

“Ruby tombée du nid” est un album illustré, inspiré du film d’animation du même titre, créé par les studios Aardman, à découvrir ce mois-ci sur Netflix. Écrit par Dan Ojari, Mikey Please et Briony May Smith, les enfants vont faire la connaissance de Ruby, un oisillon adorable récemment adopté par une famille de souris qui souhaite faire la fierté de sa famille malgré sa différence.

Quelques mots sur l’histoire

Ruby est un petit oiseau lorsqu’elle se fait adopter par une famille de souris. Alors qu’ils ont faim, ils décident d’aller chercher à manger dans la maison des Numains, non loin de leur terrier où vit une chatte redoutable. Malheureusement, Ruby ne réussit pas à être suffisamment discrète et finit par la réveiller. Elle s’en veut de ne pas être aussi silencieuse qu’une souris, alors elle décide de s’entraîner à l’être davantage. Une pie nommée Magpie lui vient alors en aide. En l’invitant chez elle, elle lui raconte qu’une Étoile d’or Magique en haut du sapin réalise tous les vœux des humains. Elle décide alors de s’en emparer, dans l’espoir de nourrir les siens. Elle grimpe au sapin, mais la chatte menace de la manger (encore). Ruby qui ne sait pas voler, fait une tentative et réussit à déployer ses ailes devant les yeux admiratifs de sa famille. C’est à ce moment-là qu’elle distrait suffisamment la chatte pour que les souris puissent s’emparer de quelques miettes de gâteaux, pains, biscuits, soit le festin du soir dans le terrier.

Mon avis sur Ruby tombée du nid

“Ruby tombée du nid” est un livre touchant qui évoque la différente avec beaucoup de pudeur. Mais aussi la générosité, le partage, l’acceptation de soi. Les enfants vont très vite s’attacher à Ruby, ce petit oiseau au grand cœur. Elle ressent toujours le besoin de venir en aide à sa famille adoptive quitte à prendre des risques. On ressent d’ailleurs tout l’amour qu’il peut y avoir entre eux, et ce, malgré leur différence.

Nous avons d’ores et déjà hâte de découvrir le dessin animé sur Netflix. Et vous ?