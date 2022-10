Un bistro au bord de la Piste des Géants à Toulouse

A Toulouse il existe des lieux mythiques, magiques. Là, l’histoire avec un grand H s’est écrite à coté de la “petite histoire”. Parfois il suffit de faire juste quelques pas, pour se retrouver transporté dans un tourbillon de rêves où il est si agréable de se laisser porter.

Un peu d’histoire

Montaudran, pour beaucoup de passionnés de l’aéronautique ce nom raisonne comme le Graal de l’aviation. Combien de toulousains et autres, en passant sur la route, le long de ce nouveau quartier, ignorent qu’ici se trouvait un aérodrome qui a vu des pilotes comme Mermoz, Saint Exupéry et bien d’autres décoller pour des destinations lointaines à l’époque de l’Aéropostale.

Aujourd’hui, à la place des avions de légende, ce sont des immeubles qui s’élèvent, la politique de la Mairie de Toulouse en faveur du patrimoine historique des quartiers est parfois incompréhensible. Mais cela est un autre débat.

Certes, il reste un bout de piste transformé en place publique et c’est là que nous allons nous promener maintenant et y faire une petite découverte.

Un peu de rêve

En arrivant, dans ce qui est le cœur de ce quartier de Montaudran, je découvre donc, ce lieu chargé d’émotion qu’est la Piste des Géants avec autour plusieurs établissements et lieux culturels.

Je remarque alors le Bistro Régent, nom bien connu de beaucoup, mais celui là a un petit plus qui fait rêver. Il est au bord de cette piste et pourquoi ne pas s’imaginer Mermoz s’installer à la terrasse et manger un “Tartare” avant de repartir pour les Andes.

Pourquoi, vous, moi, ne pas nous imaginer à une table en attendant notre prochain vol, ou simplement pour regarder les avions atterrir ou décoller.

Un petit délice

Donc, me laissant guider par mon rêve, je franchis le seuil du Bistro Régent de Montaudran et c’est Jean-Baptiste, jeune directeur depuis février, qui m’accueille.

Sourire, écoute, déjà le premier contact est à la hauteur de ce que je souhaite trouver dans un restaurant. Ce bistro est une petite aventure, le lieu où il est implanté a-t-il une influence ?

Ouvert en 2021, en pleine pandémie, en pleine période de difficultés de recrutements, il aura fallu beaucoup de volonté, d’enthousiasme, d’envie pour arriver à ouvrir et offrir ce restaurant aux clients.

Jean-Baptiste m’explique qu’ici tout est frais, que la volonté du Bistro Régent de Montaudran est de mettre en avant les produits frais.

La viande est française, élevée, nourrie, abattue en France, donc, gage de qualité. Mais il n’y a pas que la viande, le saumon , les frites, la salade tout n’est que fraicheur. L’équipe met un point d’honneur à travailler les produits avec délicatesse et un savoir faire qui met en valeur ce que nous dégustons dans nos assiettes, tout en gardant la saveur des ingrédients et des plats.

N’oublions pas la sauce “Charmelcia“, spécialité de la maison est qui est un vrai délice !!!!!

Que dire des desserts, si ce n’est : quel régal ! Fabriqués sur place ils sont copieux c’est le moins qu’on puisse dire, il n’y a qu’à pour cela commander des profiteroles et vous verrez….

Belle ambiance

Au Bistrot Régent de Montaudran Toulouse, en plus de ce que l’on y mange il y a un autre point positif et tellement agréable : l’accueil. Certes l’accueil dans tous les Bistrot Régent est agréable. Mais ici il y a ce petit plus… et je peux me le permettre à mon âge, que lorsque je suis arrivé et durant le service, j’ai eu la très agréable impression d’être l’invité de mes enfants, chez eux.

Gentillesse, attention, écoute, sourire, rire et professionnalisme, voilà les mots qui définissent le mieux l’équipe.

Alors, franchement pourquoi ne pas vous arrêter quand vous passez à coté, car en plus de ses qualités décrites plus haut il y a le prix, qui est vraiment tout ce qu’il y a de plus raisonnable.

En résumé Le Bistrot Régent de Montaudran Toulouse c’est …. excellent, très accueillant et d’un rapport qualité prix parfait.

Bistro Régent Toulouse Montaudran: 2 Pl. Marcel Bouilloux-Lafont, 31400 Toulouse, 05 62 75 60 12, http://bistro-regent.fr