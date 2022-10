Adventureman – Une féérie new-yorkaise

Une féérie new-yorkaise est le deuxième tome de la série d’aventures pulp Adventureman, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Matt Fraction et Terry Dodson, parue en septembre 2022, qui présente une nouvelle aventure délirante pour Claire Connell.

Dans un train qui file à vive allure, Miss Phantom est réveillée par Akaal. Elle lui demande ce qu’il fait. L’homme s’excuse de l’avoir réveillée. Il explique qu’il n’arrive pas à dormir la veille d’une mission importante tant que ses lames ne sont pas parfaitement aiguisées. La jeune femme se lève, pour discuter un peu. Elle pense qu’Akaal est le plus grand assassin du monde et imagine que ça veut dire qu’il a tué pas mal de monde avec ses poignards. Il explique alors à Miss Phantomque bien avant que sa vie lui appartienne, il a été élevé dans la croyance que de devenir le serviteur de la mort était son destin. Il ne peut compter, ni se souvenir, du nombre de manières de donner le mort, qu’il a étudié. Aussi, avec l’ensemble de ses connaissances et talents, et armé de sa lame, le nombre de vies qu’il a prises s’élève à zéro.

Claire est sur le point de faire face à la nouvelle Baronne Bizarre, avec ses compagnons. Cela signifie aussi qu’un étrange Armageddon est sur le point de débuter dans les rues de New York. Le récit est chaotique, présentant un univers farfelue, intrigant et passionnant à la fois. La bande dessinée est toujours dense et riche, offrant une histoire assez complexe à suivre, avec parfois un découpage assez brutal. Cela dit, l’aventure pulp tient ses promesses, avec cet univers fascinant, ces héros d’aujourd’hui et d’autrefois, les menaces, les méchants, les spectres, les fantômes… Le mystère et les secrets semblent bien cachés, dans ce deuxième tome palpitant, curieux, et plutôt réussi côté graphisme. En effet, l’ouvrage est captivant, avec un trait beau et dynamique, offrant quelques belles planches à découvrir.

Une féérie new-yorkaise est le deuxième tome de la série d’aventures pulp Adventureman, des éditions Glénat. Un album surprenant qui propose de suivre Claire, entre autres, dans une nouvelle aventure délirante, qui met les sens à l’épreuve et défie les limites de l’imagination.

Lien Amazon