DIY : Mon petit marché au crochet, vous allez adorer

Plongez dans l’univers coloré et joyeux de “Mon petit marché au crochet”, le dernier chef-d’œuvre de Laura Guilmont, publié aux éditions Dessain & Tolra. Cet ouvrage innovant révolutionne le jeu de dînette, en offrant aux tout-petits une collection de fruits et légumes crochetés, non seulement irrésistibles à regarder mais conçus pour être “épluchés” encore et encore par de petites mains curieuses.

Laura Guilmont, avec son talent incomparable et son amour pour le crochet, transforme le fil de coton en une merveilleuse série de 12 modèles de jouets d’éveil. Ces créations, destinées à captiver l’attention des enfants, stimulent l’imagination tout en contribuant à leur développement moteur et cognitif. Et la bonne nouvelle ? Vous n’avez pas besoin d’être un expert du crochet pour les réaliser. Grâce à un guide complet des techniques de base, accompagné d’instructions pas-à-pas détaillées et illustrées, ces modèles sont accessibles même pour les débutants.

Chaque fruit et légume est une petite merveille de design, avec des zips, des scratchs, des feuilles et des racines travaillées avec soin pour un rendu à la fois ludique et réaliste. Imaginez le sourire de votre enfant en “épluchant” un oignon en crochet ou en découvrant le cœur d’une mangue tropicale. Ainsi, vous pourrez crocheter des poireaux, des poivrons, des pêches, des pommes et même des glaces. De quoi faire votre marché ! C’est cette magie que Laura Guilmont apporte dans “Mon petit marché au crochet”.

Partons au marché !

Et ce n’est pas tout ! En bonus, l’auteure nous gâte avec quatre modèles de doudous originaux et tout aussi craquants. Ces compagnons doux sont parfaits pour les câlins et promettent d’être les nouveaux meilleurs amis de vos enfants. Que ce soit Junior le dinosaure, Rosie la crevette, Calin le lapin ou Douce la biche, vous allez forcément craquer pour l’un d’eux. Enfin, votre enfant, vous, vous allez adorer les créer !

“Mon petit marché au crochet” est plus qu’un livre de crochet ; c’est une invitation à créer, à jouer et à partager des moments inoubliables avec les plus jeunes. Il est temps de redécouvrir le plaisir de jouer à la dînette, de transmettre le goût du fait-main et d’insuffler dans les jeux de nos enfants la chaleur et la tendresse que seul le crochet peut offrir.

Alors, saisissez votre crochet, choisissez vos fils de coton les plus colorés et lancez-vous dans l’aventure créative que propose “Mon petit marché au crochet”. C’est une promesse de plaisir, de partage et de créativité, pour vous et pour les enfants.

Prêts à (re)jouer à la dînette ?

Disponible sur Amazon ICI >>