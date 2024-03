Bientôt la 7e édition du festival CANNESERIES

La septième édition du festival CANNESERES approche à grands pas. Du 5 au 10 avril, Cannes va dérouler son tapis rose. De nombreuses séries françaises et internationales seront présentées en avant-première. Pour cette nouvelle édition, de nombreuses stars sont attendues, parmi lesquelles Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Jason Priestley, Vanessa Morgan, Michael Douglas ou encore François Civil, Pierre Niney, Nolwenn Leroy et bien d’autres.

“Terminal” en ouverture

Cette édition s’ouvrira vendredi 5 avril avec la présentation de la série “Terminal”, la nouvelle sitcom événement de Canal +, co-réalisée et produite par Jamel Debbouze avec notamment Camille Chamoux et Ramzy Bédia. Une partie du casting sera à Cannes et assistera à la projection des premiers épisodes de cette série qui raconte le quotidien de l’équipage la plus low des compagnies low cost. La soirée d’ouverture, présentée par Bertrand Usclat, sera retransmise en direct sur Canal + en direct depuis le Grand Auditorium Lumière du Palais des Festivals de Cannes.

“Franklin” avec Michael Douglas pour la clôture

Après plusieurs jours de compétition , le jury dévoilera son palmarès avant la projection des premiers épisodes de l’une des séries les plus attendues du moment, diffusée bientôt sur Apple TV+ : “Franklin”. Michael Douglas fera le déplacement à Cannes pour le plus grand bonheur du public. Il interprète Benjamin Franklin venu en France pour une mission de la plus haute importance : le destin de l’indépendance américaine.

Michaela Jaé Rodriguez, Ella Purnell et Kyle MacLaclan récompensés

Comme chaque année, CANNESERIES récompensera plusieurs stars internationales. L’actrice Ella Purnell (découverte dans “Yellowjackets”) recevra le Madame Figaro Rising Award. L’Icon Award sera remis à Kyle MacLachlan, la star de la série “Twin Peaks” de David Lynch. Il se livrera à une conversation avec le public samedi 6 avril à l’Espace Miramar. Quant à Michaela Jaé Rodriguez, elle recevra le prix Konbini Commitment Award pour son parcours incroyable en tant qu’actrice, chanteuse et activiste. Elle a été la première femme transgenre à être nommée pour un Emmy Award. C’était pour son rôle dans “Pose” qui lui a notamment valu un Golden Globe. Elle rencontrera le public au Palais des Festivals mercredi 10 avril.

Des séries venues du monde entier

Cette année, huit séries en compétition, huit séries en compétition Séries courtes et cinq séries en compétition séries documentaires tenteront de remporter les différents prix de CANNESERIES. Six séries Hors Compétition seront également présentées, parmi lesquelles “Becoming Karl Lagerfeld” pour Disney+ avec Daniel Brühl, Alex Lutz, Arnaud Valois et Jeanne Damas, “Fallout”, une série américaine avec Ella Purnell et Kyle MacLachlan, “Fiasco” pour Netflix, une série-événement co-créée par Pierre Niney avec François Civil et Géraldine Nakache.

Des rendez-vous et des séances de dédicaces

La Gare Maritime et l’Espace Maritime vont accueillir le public pour des projections gratuites, des rendez-vous et des séances de dédicaces. Parmi les temps forts de cette septième édition, on peut noter la projection en avant-première du premier épisode de “Brocéliande”, la nouvelle série de TF1, en présence notamment de Nolwenn Leroy, Catherine Marchal, Marie-Anne Chazel et Arnaud Binard. Jason Priestley et Vannessa Morgan viendront rencontrer le public après la projection du premier épisode de “Wild Cards”, une série policière pleine d’humour.

Laurent Ournac, la star de “Camping Paradis” sera à l’Espace Miramar pour une conversation avec le public. Les séries quotidiennes de TF1, “Plus belle la vie…Encore plus belle”, “Ici tout commence”, “Demain nous appartient” seront mises à l’honneur. De nombreux comédiens et comédiennes seront à Cannes pour des séances de dédicaces toujours très attendues par les fans.

Les projections ainsi que les événements organisés dans le cadre de CANNESERIES sont gratuits. Il suffit de réserver sur : https://canneseries.com