Le grand dictionnaire des malaises et des maladies – Nouvelle édition

Déferlant sur les rayons des librairies et ébranlant le monde de la santé et du bien-être, la nouvelle édition 2024 du livre “Le grand dictionnaire des malaises et des maladies pour la guérison de l’âme et des émotions” par Jacques Martel et Lucie Bernier, arrive comme un véritable tremblement de terre. Cette édition, enrichie et élargie, promet de révolutionner notre approche de la santé !

Saviez-vous que votre corps parle ? Oui, chaque malaise et maladie est un message pressant que votre corps vous envoie, un SOS émotionnel qui appelle à l’écoute et à la compréhension. Ce n’est pas juste un rhume ou une douleur au dos ; c’est l’expression du stress, de l’anxiété, de la fragilité émotionnelle qui habitent votre intérieur. Jacques Martel et Lucie Bernier, dans leur ouvrage phare, déchiffrent pour vous le langage secret de votre corps, dévoilant les pensées, sentiments et émotions cachés derrière plus de 1 000 malaises et maladies.

La nouvelle édition 2024, paru aux éditions Quintessence, fait plus que jamais la lumière sur la nécessité de comprendre et de modifier nos comportements pour entamer un véritable processus de guérison, tant physique que psychologique et émotionnel. À travers une technique d’acceptation et d’intégration, le livre nous guide vers la libération des émotions refoulées et nous incite à adopter des attitudes, des comportements et des pensées positifs. Ce n’est pas simplement un manuel ; c’est un véritable guide vers l’autoguérison et le bien-être profond.

Ecoute ton corps il te dira pourquoi tu vas mal !

En plongeant dans la profondeur de ce livre, nous découvrons une véritable carte au trésor de la santé psychosomatique. Cet ouvrage révolutionnaire démontre avec éloquence que chaque malaise ou maladie que nous traversons est un message, un signal que notre corps nous envoie pour attirer notre attention sur des déséquilibres bien plus profonds.

Prenez, par exemple, le cor ou le durillon : ces afflictions communes ne sont pas simplement des désagréments physiques. Elles symbolisent notre avancement dans la vie, marqué par des frictions, des irritations provenant de nos interactions avec autrui. Elles reflètent les agacements, les conflits non résolus qui, à l’image de ces callosités, durcissent notre avancée, soulignant une résistance dans notre parcours personnel.

L’aérophagie, quant à elle, se révèle être un indicateur flagrant de notre état de nervosité et de tension intérieure. Ce n’est pas simplement un trouble digestif ; c’est le reflet de notre incapacité à “digérer” les aspects les plus matériels et financiers de notre existence, une manifestation physique de l’anxiété qui consume notre bien-être intérieur.

De même, les coliques néphrétiques nous confrontent à des douleurs aiguës, nées dans le sillon d’un choc émotionnel ou d’une révélation bouleversante. Elles incarnent les moments où nos convictions les plus profondes sont ébranlées, où notre structure de valeurs s’effondre sous le poids d’une réalité trop lourde à porter.

Un vrai atlas pour comprendre nos maladies

Ce qui distingue ce dictionnaire des autres ouvrages, c’est sa capacité à classer et à déchiffrer les malaises et maladies non seulement par leur nom mais aussi par leur localisation, offrant ainsi une double entrée pour une compréhension et une consultation facilitées. Cet outil devient inestimable pour quiconque souhaite entreprendre un voyage de guérison, en fournissant les clés pour débloquer les messages codés de notre corps.

La richesse de cette édition 2024 réside dans sa profonde compréhension des liens entre notre état émotionnel et physique. Elle nous invite à écouter plus attentivement les murmures de notre corps, à reconnaître les tensions et les déséquilibres comme des guides vers une guérison plus holistique. Martel et Bernier nous offrent non seulement un manuel pour décrypter ces messages mais aussi une méthode pour transformer notre relation avec notre corps et, ultimement, avec notre vie.

L’invitation est claire : explorer cette nouvelle édition, c’est se doter d’un compas pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de notre bien-être émotionnel et physique. C’est apprendre à voir au-delà des symptômes, à comprendre le langage de notre corps et à entreprendre les pas nécessaires vers une guérison véritable et profonde.

Avec 30 % de contenu additionnel par rapport à la précédente édition de 2007 et 100 maladies supplémentaires méticuleusement répertoriées, cette édition se présente comme le compendium le plus complet et le plus à jour pour ceux qui cherchent à comprendre et à guérir les maux de l’âme et du corps. Le travail acharné et la recherche approfondie de Jacques Martel et Lucie Bernier, basés sur leur pratique privée et leurs ateliers, offrent une richesse d’informations et de connaissances inégalées dans le domaine.

En bref !

Ce livre n’est pas seulement destiné aux professionnels de la santé ou aux passionnés de bien-être. Il s’adresse à tous ceux qui cherchent à établir un dialogue intime avec leur propre corps, à comprendre les messages qu’il envoie et à entreprendre un voyage de guérison holistique. “Le grand dictionnaire des malaises et des maladies pour la guérison de l’âme et des émotions” est plus qu’un ouvrage ; c’est une invitation à la prise de conscience, à l’écoute de soi et à l’amorce d’une transformation profonde et durable.

Embrassez cette nouvelle édition 2024 comme votre allié le plus précieux sur le chemin de la pleine conscience et du mieux-être. Jacques Martel et Lucie Bernier vous tendent la main pour une aventure révélatrice, où chaque page tournée vous rapproche d’une version plus saine et harmonieuse de vous-même.

