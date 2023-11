Découvrez le coffret “Messages de mes ancêtres”

Réveillez-vous chaque matin avec une dose d’inspiration ancestrale grâce au tout nouveau coffret “Messages de mes Ancêtres”, publié par les éditions Secrets d’Étoiles. Ce n’est pas juste un ensemble de cartes oracle, c’est une porte ouverte sur un monde où la sagesse de nos aïeux guide nos pas dans le tumulte de la vie moderne.

Chacune des 40 cartes de ce coffret est une perle de sagesse, une connexion privilégiée avec le passé. Ces cartes ne sont pas seulement belles, elles sont chargées d’un pouvoir, celui de transmettre des messages profonds et résonnants. Des messages que nos ancêtres disaient et qui nous touchaient au plus profond.

Que ce soit pour trouver la paix intérieure au réveil, pour chercher une source d’inspiration en milieu de journée, ou pour réfléchir sur les événements de la journée avant de dormir, ces cartes sont parfaites pour chaque moment. Elles offrent une guidance adaptée à chaque étape de la journée, rendant chaque moment plus riche et plus significatif.

40 messages, 40 trésors de sagesse à méditer chaque jour

Chaque carte est un murmure des ancêtres, une note de musique dans le grand concert de la vie. Imaginez tirer une carte et lire :

“Nous avons chanté et honoré ta naissance, marché à tes côtés, béni chacun des moments de ta vie de notre amour car tu es un cadeau merveilleux pour ce monde.”

Ces mots ne sont pas de simples phrases; ils sont une étreinte, une reconnaissance, un rappel que notre existence est précieuse. Les messages vont même au-delà du réconfort d’avoir perdu un proche, ils sont des leçons de vie. Prenez, par exemple,

“La vraie sagesse est de ne pas te laisser programmer et asservir par des croyances qui te privent de ta liberté et de ta bienveillance.”

Ces mots sont un appel à l’éveil, un cri pour notre autonomie spirituelle et émotionnelle. Le coffret nous enseigne également l’importance de l’équilibre dans notre vie.

“Chaque jour donne l’équivalent de ce que tu as reçu : un geste, un mot, un peu de lumière… l’équilibre est essentiel dans le processus de guérison.”

Ces mots sont un guide vers un mode de vie harmonieux, où donner et recevoir sont en parfaite symétrie.Vous découvrirez tant d’autres conseils qui sont à méditer !

Ainsi, le coffret “Messages de mes Ancêtres” paru aux éditions secrets d’étoiles est un chemin vers la découverte de soi, un pont entre le passé et le présent, et un rappel que, même dans le tourbillon de la vie moderne, nous sommes soutenus, aimés et guidés par les générations qui nous ont précédés. Un trésor à découvrir pour tous ceux en quête de sens, d’équilibre et de connexion avec leurs racines.