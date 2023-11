Révillon – De délicieuses papillotes pour Noël

Difficile d’envisager Noël sans les papillotes Révillon, qui en plus d’être délicieuses annoncent le début des fêtes de fin d’année et nous mettent du baume au cœur. Chanceux et gourmands, nous avons eu la joie de goûter à de nouvelles recettes chocolatées que nous avions envie de vous présenter.

Révillon – N’est pas papillote qui veut !

La papillote Révillon est la star des fêtes de Noël depuis des décennies. Elle a réussi à conquérir le palais des petits et des grands autour de saveurs chocolatées variées. D’ailleurs, Révillon n’hésite pas à proposer des recettes inédites chaque année pour continuer de satisfaire les aficionados de l’iconique papillote. Et la marque n’oublie pas non plus de glisser des messages inspirés de proverbes ou de citations à l’intérieur. Bref, de continuer à nous régaler, de génération en génération.

De nouvelles recettes gourmandes – « Les Exceptions »

Quelle joie d’avoir pu goûter à de nouvelles recettes ! Et parmi celles que nous avons le plus aimées, il y a la gamme « Les Exceptions » et tout particulièrement les « Ganaches ». Elles fondent en bouche, c’est incroyable. Et la marque a pensé à tous les gourmands, puisqu’elle les propose au chocolat au lait ou au chocolat noir. Ici, c’est clairement le chocolat noir qui nous anime. Les 3 recettes glissées sont intenses avec 70 % de chocolat. Notre préférée ? Celle aux notes de thé de Ceylan, elle est délicieuse. D’autres recettes sont également proposées dans la même gamme : noir 70 % praliné, noir 70 % lait/café et noir 70 % lait/fruits.

« Les célèbres papillotes Lyonnaises » par Révillon

Avis au plus gourmands d’entre nous, Révillon rend hommage à sa région de naissance en sortant un paquet de papillotes en format XXL. Il regroupe 7 recettes chocolatées, rien que cela ! De quoi combler toute la famille durant les fêtes de Noël. Au programme, des emblématiques chocolat noir, lait ou blanc.

Ah la papillote ! Que dire si ce n’est que le plaisir réside dans le simple fait de l’ouvrir ? Une sensation régressive qui nous rappelle de doux souvenirs d’enfance. Le chocolatier Révillon a compris qu’il était important de continuer à nous surprendre et il tombe juste à chaque fois.

Alors, rendez-vous en GMS pour déguster l’une de ces ganaches au chocolat… Vous allez les adorer !