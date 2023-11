Partez dans l’univers de Noël avec ce livre

C’est Noël avant l’heure avec le nouveau livre sonore des Editions Usborne, “J’écoute, je trouve Noël” ! Ce petit bijou de livre va faire des heureux avant l’heure ! Découvrons ensemble cette petite nouveauté !

Encore une aventure interactive où chaque enfant devient acteur de son expérience de lecture. En plus de stimuler l’ouïe avec des sons captivants, “J’écoute, je trouve Noël” encourage l’observation et la réflexion. Les petits lecteurs développent leur attention aux détails en cherchant des cadeaux dans les illustrations, un exercice ludique et éducatif. Et il va falloir avoir l’oeil !

Les scènes du livre sont une véritable immersion dans l’univers de Noël. Des rennes qui galopent dans le ciel étoilé à la douceur d’une promenade dans la neige, chaque page est une porte ouverte sur un monde enchanté. C’est une façon ludique d’introduire les traditions et les symboles de Noël aux plus jeunes.

Un joli livre son sur Noël

Ce livre est aussi un outil merveilleux pour des moments de partage familial. Parents et enfants peuvent explorer ensemble les pages, écoutant les sons, discutant des illustrations, tout en découvrant les petits trésors cachés. C’est une occasion en or pour créer des souvenirs précieux autour de l’esprit de Noël.

À la recherche d’un cadeau unique pour les fêtes ? Ce livre est un choix parfait. Il offre non seulement un moment de plaisir et de découverte, mais il est aussi un excellent moyen de développer les sens et les compétences cognitives des enfants.

Les éditions Usborne offre encore une jolie pépite qui célèbre de la saison la plus joyeuse de l’année. Avec ses sons enchanteurs, ses illustrations captivantes et son approche interactive, ce livre est une véritable pépite pour les enfants. Il apporte la magie de Noël entre les mains des plus petits, les invitant à explorer, à rêver et à apprendre, tout en s’amusant. Préparez-vous à voir des étoiles dans les yeux de vos enfants avec ce trésor de Noël !