Découvrez le coffret “Soirée fléchettes” !

Préparez-vous à transformer votre salon en un pub anglais authentique avec le tout nouveau coffret “Soirée Fléchettes” ! Avec une cible en métal, des fléchettes aimantées, et une touche festive grâce à des verres à shots, ce coffret promet des soirées inoubliables. Et pour pimenter le tout, un livre de 20 recettes de shots vient parfaire l’ambiance. Alors, qui sera le champion de la soirée ?

L’essence de la “Soirée Fléchettes” se trouve dans son mélange parfait de sport et de plaisir. La cible en métal est prête à accueillir les tirs des joueurs, tandis que les fléchettes aimantées offrent sécurité et fun. Et que serait une soirée fléchettes sans un petit côté festif ? Les quatre verres à shots inclus dans le coffret sont là pour ajouter une dose de convivialité à chaque tir réussi.

Un jeu, quatre fléchettes, et quatre verres à shots

Transformez votre salon en un coin de Londres! Ce coffret apporte une atmosphère de pub anglais, avec le frisson du jeu et le plaisir partagé. Installez la cible, préparez les shots, et que la compétition commence ! Qui saura allier précision et bonne humeur pour devenir le meilleur lanceur ?

L’organisation d’un tournoi de fléchettes à la maison n’aura jamais été aussi simple. Annoncez le défi que vous voulez, rassemblez vos amis ou votre famille, et laissez le jeu commencer. C’est une excellente façon de passer du bon temps ensemble, de rire, et de créer des souvenirs mémorables.

Un livre de recettes pour des shots originaux

Le coffret inclut aussi un livre contenant 20 recettes de shots, allant de la classique caipirinha au pétillant Bellini, en passant par des créations uniques comme le “Droit devant” ou le “Pas de tir”. C’est l’occasion idéale de tester vos talents de mixologue et d’ajouter une touche personnalisée à votre soirée. Mais n’oubliez pas que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le coffret “Soirée Fléchettes” est le compagnon idéal pour des soirées animées, pleines de rires et de compétition amicale. Que vous soyez un as des fléchettes ou un débutant, ce jeu promet des heures de divertissement.

Alors, prêts à viser juste et à célébrer chaque tir avec un shot savoureux ? Lancez-vous dans l’aventure “Soirée Fléchettes” et faites de chaque soirée un événement unique !

Offrez vous le coffret Soirée Fléchettes à 34,95€

