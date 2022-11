Apéro Morpion, le jeu barré de l’apéro

Egayez un peu plus votre apéro avec le tout nouveau jeu “Apéro Morpion” sorti aux éditions Hugo Image au mois d’octobre. Vous allez adorer y jouer durant vos folles soirées entre ami(e)s !

Qui ne connait pas le jeu du morpion ? Je suis certaine que vous le connaissez ! Allez le concept est simple, on vous rafraichit quand même un peu la mémoire. Le Morpion se joue à 2 joueurs. Il vous faudra affronter votre adversaire, tout en alignant 3 symboles identiques verticalement ou horizontalement ou en diagonale et vous gagnez. Soyez stratégique pour gagner !

Vous disposez pour cela d’un plateau de verre de 22 cm x 22 cm et de 9 verres à shots (4 avec le symbole rond et 5 avec le symbole étoile). Dans le coffret est fourni un livret de 47 pages contenant 20 recettes de cocktails.

Apéro Morpion : Alignez, Riez, Trinquez !

Il suffit de remplir tous les verres de votre cocktail préféré puis de jouer au morpion. Alignez, riez, trinquez un coup ! Libre à vous de punir (ou non) le perdant. Ou alors vous pourriez très bien trinquer ensemble après votre partie ! Allez soyez un peu fair play.

Au niveau du livret, comme dit plus haut, il contient 20 recettes de cocktails. Au menu, vous pourrez créer de superbes cocktails classiques ou très spécialiste. Ainsi, dans les cocktails classiques, vous pourriez très bien déguster un Hurricane, un cocktail à base de rhum, jus de citron, de fruit de la passion et de sirop de canne. Ou encore un caïpirinha, un sex on the Beach, un Bellini ou bien encore un gin tonic.

Niveau Cocktail “les spécialités”, on élève le niveau avec un “Aligne moi”, un cocktail intriguant à base de gin, de jus de citron, de sucre de canne et d’eau pétillante. Vous pourriez très bien opter pour un “Horizontal” ou un “Vertical” voire même un “3 à la suite” ou un “Gratte toi”. On adore les noms des cocktails spécialistes qui sont totalement barrés (mais qui ont l’air bien délicieux).

Alors prêt à passer une super soirée avec le jeu Apéro Morpion paru aux éditions Hugo Image ?

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, buvez avec modération (et si vous préférez, remplacez les cocktails par des boissons non alcoolisées).