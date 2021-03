Nouveauté chez Marabout : B.A.-BA des apéros et le B.A.-Ba des diners express

Aujourd’hui, on vous présente deux petites nouveautés chez les éditions Marabout dans la collection B.A.-BA : les apéros et les diners express ! Cuisinez 75 recettes avec seulement 6 ingrédients c’est possible !

Le B.A.-BA des Apéros, Natacha Arnoult (Marabout) – 7.90€

Les amis ou la famille débarque et vous n’avez rien de prêt pour l’apéro ? Pas de problème. Voici la solution avec le B.A._BA des apéros.

Avec seulement 6 ingrédients au maximum préparez vous à faire de superbes apéros et le tout en un temps record ! Avec ses 75 recettes, vous allez forcément trouver votre bonheur. Dans le livre, il y a 6 chapitres contenant diverses recettes : tartinades, les tartelettes et croustillants, à grignoter, les clubs, à partager et les boissons.

A vous le guacamole, la crème de feta, les mini pizzas tomate basilic, les cakes aux poires er roquefort, la sangria maison, les feuilletés saucisse, ou encore les rillettes de sardine ou aux deux saumons… Vous aurez forcément au moins plusieurs ingrédients pour réaliser un bel apéro.

Par exemple, il vous suffit d’une baguette de pain, du jambon de parme et du pesto et vous ferez un superbe bain pesto & jambon en 20 minutes top chrono (10 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson).

Vous vous apercevrez qu’avec peu d’ingrédients vous pouvez faire des miracles pour l’apéro ! Vous aurez aussi dans le livre 8 recettes qui peuvent être déclinés en 4 variantes (par exemple la base de l’houmous peut être “customisé” avec du cumin, ou des herbes fraiches, ou des petits pois ou avec de la betterave). Un must à avoir sur son étagère de cuisine !

Le B.A.-BA des diners express, Ilona Chovancova (Marabout) – 7.90€

Maintenant qu’on a bien mangé à l’apéro, ça serait sympa d’attaquer le diner en mode express ! Sur la même base que le livre précédent, il y a 75 recettes avec un maximum de 6 ingrédients.

Vous allez pouvoir préparer des plats : en cocotte, des tartes & tartines, au four, des soupes & salades et bien évidemment un diner n’est rien sans un dessert !

Selon les plats, il vous faudra entre 15 à 45 minutes pour commencer à mettre les pieds sous la table. A vous le riz au saumon & pavot, la quiche au pesto, le poulet poivron et haricots blancs ou le taboulé grenade & fromage ! Vous aurez aussi 8 recettes qui peuvent être déclinées en 4 variantes (par exemple, en base vous aurez une salade de lentilles, vous pourriez très bien rajouter de l’avocat et de la coriandre, ou des carottes et de la feta, ou du citron et du fenouil ou même de la mangue et de la burrata).

Avec vos fonds de placard (et même sans les fonds) vous allez préparer de délicieux repas en un claquement de doigts ! Vous allez devenir un cuisinier hors pair avec seulement 6 ingrédients (et vous aurez vraiment raison de vous la péter !)