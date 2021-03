Le plus grand câlin du monde est un nouvel album dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver les oursons Malo et Lola. Un livre plein de tendresse de Kimiko, à paraître ce mois d’avril 2021, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie.

Dans son fauteuil bleu, Malo est en train de pleurer. Il est triste, une larme coule sur sa joue. Lola arrive vers lui et lui demande ce qui lui arrive. Le petit ours brun explique qu’il est triste, mais qu’il ne sait pas pourquoi. Lola est étonnée et tente de le consoler. Elle lui fait un bisou sur la joue. Elle lui propose un câlin, pour le réconforter. Après un câlin, elle lui demande si ça va mieux ainsi. Malo affirme que ça va un peu mieux, mais il veut bien un autre câlin, toujours avec une larme au coin de l’œil.

C’est un récit court, simple et très efficace qui est à retrouver et découvrir ici, pour les tout-jeunes lecteurs. Le livre est rigide, cartonné, permettant aux plus jeunes enfants de le prendre facilement en main. Ils y retrouveront les deux oursons Lola et Malo, pour une nouvelle petite histoire émouvante et pleine de tendresse. En effet, Malo est triste, il pleure, mais ne sait pas pourquoi. Alors Lola vient le réconforter et lui fait un grand câlin, tellement que les deux oursons vont finir par tomber du fauteuil et découvrir une surprise, sous le fauteuil ! Le texte est simple, vivant, avec le dialogue des deux personnages et touchant de par la tendresse et l’affection des deux oursons. Le dessin est tout aussi doux et plaisant, avec un trait simple, rond et des héros expressifs.

Le plus grand câlin du monde est un nouvel album rigide de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, dans lequel le petit ourson Malo est triste et trouve du réconfort dans la tendresse d’un câlin de Lola.