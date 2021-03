Donna Born in Roma – Yellow Dream : Le parfum signé VALENTINO

Donna Born in Roma « Yellow Dream » est le nouveau parfum pour femme de Valentino. Remarquable par sa couleur jaune intense, il surprend également par son côté pétillant parfait pour la saison estivale.

« Born in Roma » : Une histoire d’héritage

Les parfums « Born in Roma » portent l’héritage du lien qu’entretient la Maison Valentino avec sa ville natale : Rome. Le créateur a eu envie de transmettre ses valeurs inspirées de la street culture romaine au travers de parfums envoûtants. Nous retrouvons bien le style iconique de Valentino avec ce clou présent sur les flacons qui prône aussi fièrement sur les accessoires de mode du couturier.

Le parfum est à retrouver chez Sephora

Un parfum pétillant

« Yellow Dream » est un parfum pétillant qui sent bon l’été, les vacances, la liberté ! Ce dont nous rêvons tous en ce moment, il faut bien l’avouer. Il se distingue des autres fragrances par sa couleur jaune fluo que l’on retrouve sur le packaging et dans l’essence même. Un clin d’œil au citron présent dans la formule qui apporte son lot de fraîcheur également. « Yellow Dream » fait partie des parfums aux multiples personnalités mêlant élégance, romantisme et sensualité.

Les notes olfactives

Citron primoflore italien : Note de tête

Musc blancs : Note de fond

Essence de rose : Note de cœur

Mon avis sur le nouveau parfum de Valentino

Je n’avais jamais eu l’occasion de sentir un parfum de la Maison Valentino, aussi j’avais hâte de découvrir la version « Yellow Dream ». Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas eu un tel coup de cœur pour une fragrance. J’apprécie le mélange de chaque ingrédient qui en fait un parfum rafraîchissant. D’ailleurs, je le trouve assez différent des autres parfums « estivaux » que je trouve toujours trop sucrés pour moi. Celui-ci est bien plus subtil, il n’entête pas bien qu’il fasse partie de la famille des parfums musqués. Et pour celles qui ont peur de l’odeur de rose dans les parfums, pas d’inquiétude ici. La rose de Damas ajoute une petite touche fleurie assez subtile.

Uomo Born in Roma – Yellow Dream de Valentino pour Hommes

Pour la version Hommes, Valentino avait envie d’une fragrance sensuelle et épicée. Nous retrouvons l’essence de mandarine en note de tête. L’accord de pain d’épices en note de fond. Et un absolu de vanille en note de cœur. Une fragrance irrésistible qui risque bien de charmer plus d’une femme…

N’hésitez pas à vous rendre sur le site en ligne de Valentino pour en apprendre encore plus sur ces deux fragrances.