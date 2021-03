Titouan, le deuxième tome, La bonne vagu

La bonne vague est le deuxième tome de la série jeunesse Titouan, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Lylian et Paul Drouin, parue en mars 2021, qui continue de présenter ce jeune héros, qui ne sera bientôt plus un enfant…

Le père de Titouan est en train de nettoyer son van avant de partir. La mère de Titouan, quant à elle, s’inquiète et se demande si tout va bien se passer. En voyant le van, elle s’interroge, le tas de ferraille semble vieux et pas vraiment sécurisant. Pour s’amuser, le père invite la mère à les suivre au bout du monde, mais cette dernière refuse, rappelant que ce qui importe c’est qu’il n’arrive rien à Titouan ! Les deux garçons s’apprêtent donc à passer les vacances ensemble. Avant le départ, la mère du jeune garçon lui énumère tout ce qu’il trouvera dans son sac, pour être sûre qu’il ne manquera de rien… Puis, le van s’en va, laissant derrière lui, la maman et la mamie. Le père et le fils sont sur la route des vacances, sur l’autoroute, où ils se font doubler par un camion. Le garçon se demande comment vont se passer ses vacances, où il va dormir…

Le récit est amusant et intéressant, avec un papa pas comme les autres, qui vit dans une communauté voulant sauver la planète. Une aventure particulière par Titouan qui pensait pouvoir partager du temps avec son père, comme tous les autres enfants. Mais tout semble bien différent dans cette communauté où les enfants ne vont pas à l’école et apprennent par eux-mêmes. Un bouleversement pour le jeune garçon qui ne comprend pas tout, et se met à faire des bêtises… La bande dessinée vient révéler la relation particulière et difficile entre un père partie du foyer familial, et son fils, qui tentent, chacun, de se rapprocher l’un de l’autre et de se faire confiance. Le récit est plaisant à suivre, avec de l’action, des rires et des sentiments, qui vont faire grandir le jeune héros comme sa relation avec son père. Le dessin est toujours rond et vif, assez plaisant et coloré.

La bonne vague est le deuxième tome de la série jeunesse Titouan, des éditions Glénat, qui présente la suite des aventures du quotidien du jeune garçon qui va passer ses vacances avec son père, à la mer, entre surf et initiation à une nouvelle vie, avec une communauté éco-révolutionnaire.