Comment bien suivre vos cours à distance

Depuis quelques années déjà, l’e-learning est devenu la solution intéressante pour toute personne n’ayant pas le temps ou la possibilité de se déplacer à un organisme extérieur pour suivre une formation mais avec la pandémie du Covid-19, l’apprentissage à distance est devenu indispensable et l’unique alternative pour le monde entier.

De l’école primaire à l’université, le secteur de l’enseignement a été basculé par l’apparition du virus, connaissant ainsi plusieurs changements dans le but de s’adapter avec la situation actuelle de crise sanitaire et de garantir de cette façon la continuité pédagogique.

Désormais, nous ne sommes plus obligés de prendre le chemin de l’école chaque matin pour apprendre, il suffit juste d’avoir un outil informatique quelconque (ordinateur, tablette ou smartphone) et une bonne connexion internet pour suivre nos cours en ligne.

Transition présentiel-distanciel, comment réussir ce nouveau défi ?

Dans cet article, nous allons vous présenter quelques astuces pour vivre cette expérience de cyber-apprentissage le plus sereinement possible et vous faciliter le passage du papier à la souris.

Durant votre formation à distance, vous allez certainement recevoir de vos professeurs des cours à réviser et des exercices à réaliser, que vous devez les leur renvoyer à votre tour pour qu’ils puissent les noter ou les corriger. Pour conserver leur mise en page, le mieux est de toujours les convertir en format PDF, vu que ce dernier protège les caractéristiques de vos contenus peu importe le logiciel de visualisation utilisé, ce qui fait du PDF un format pratique et compatible universellement.

Avez vous pensé à la taille de vos documents ?

Avant de vous lancer dans ces échanges avec vos enseignants, vous devrez connaître quelques outils qui vous aideront à bien gérer vos documents. Sachez que désormais vous avez la possibilité de gérer vos fichiers en ligne, gratuitement et en quelques clics seulement.

Vous pouvez fusionner deux ou plusieurs PDF dans le même document, diviser vos fichiers en de nombreuses parties moins volumineuses, faire pivoter selon votre choix l’une des pages ou la redimensionner en modifiant sa taille.

Compressez vos documents en ligne en quelques clics

Ce n’est pas tout, vous pouvez aussi réduire la taille de vos fichiers en les compressant pour faciliter leur envoi ou leur stockage tout en préservant la qualité de votre contenu. Cette opération vous permettra d’être plus rapide et efficace lors de la manipulation de vos documents numériques. Pour cela, il suffit de consulter le lien suivant : https://www.sodapdf.com/fr/compresser-pdf/.

De plus, en cas de besoin vous pouvez convertir vos PDFs en d’autres types de format comme le Word, Excel, PPT et même en JPG.

En suivant ces conseils, l’apprentissage virtuel ne présentera plus pour vous autant de contraintes qu’avant, les échanges distanciels avec vos professeurs et collègues seront plus simples et vous pouvez même vous rendre compte que l’enseignement en ligne peut aussi être efficace et apporter ses fruits.