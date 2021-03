Top 5 des endroits a visiter en Amérique du SUD

Des paysages naturels fantastiques et des villes fascinantes, voilà ce qu’offre l’Amérique du Sud. Nous vous présentons les 5 plus beaux endroits à visiter en Amérique du Sud.Des paysages surréalistes de la forêt amazonienne à l’exubérant carnaval de Rio de Janeiro, en passant par les vestiges mystiques du Machu Picchu, l’Amérique du Sud a plus de choses passionnantes et mémorables à offrir que n’importe quel globe-trotter passionné ne pourrait en souhaiter.

Les 5 plus beaux endroits à visiter en Amérique du Sud

Rio de Janeiro, Brésil

Commençons par une ville qui ne pourrait pas être plus pleine de joie de vivre : la merveilleusement sauvage Rio de Janeiro au Brésil. Chaque année, en février ou mars, la ville accueille l’un des plus grands festivals du monde : le célèbre carnaval de Rio. Pendant les festivités, qui durent plusieurs jours, vous pouvez vous émerveiller devant des défilés aux costumes fabuleux, danser avec exubérance, vous laissez tenter par des délices culinaires et oublier tout sauf le plaisir pur. Mais en dehors de la saison du carnaval, Rio sait aussi inspirer : ainsi, vous pouvez prendre le soleil toute l’année à Copacabana, vous rafraîchir dans la mer et siroter des cocktails, ou vous lancer dans une randonnée sur la Montagne du Sucre, la montagne maison de Rio, vues fantastiques incluses.

Cartagena, Colombie

Continuez vers la Colombie, vers la belle Carthagène sur la côte nord-ouest du pays. Cette ville des Caraïbes est connue pour sa magnifique vieille ville du XVIe siècle, qui émerveillera notamment les amateurs d’architecture, mais aussi pour ses superbes plages de sable blanc doux et ses palmiers ombragés. Outre les sites emblématiques tels que la Torre del Reloj ou le Castillo de San Felipe de Barajas, vous pourrez également visiter de nombreux musées intéressants ou vous arrêter dans les nombreux restaurants locaux pour goûter à la délicieuse cuisine colombienne.

Buenos Aires, Argentine

Une fois que vous aurez visité l’Argentine, vous voudrez y revenir encore et encore, et la célèbre capitale du pays, Buenos Aires, a plus à offrir que ce que vous pouvez faire en un seul séjour. Dans cette ville fascinante, vous pouvez non seulement faire une passionnante visite de musée à travers l’histoire du pays, mais aussi admirer sa merveilleuse architecture au cours de promenades, par exemple lors d’une visite de l’impressionnant palais présidentiel Casa Rosada. Dans le quartier de La Boca, vous pouvez faire du shopping ou déguster de délicieuses spécialités argentines, tandis que les amateurs de culture ne doivent pas manquer un opéra au Teatro Colón.

Machu Picchu, Pérou

Des villes modernes et chargées d’histoire, nous nous dirigeons maintenant vers un site qui vous ramènera directement dans le passé de l’Amérique du Sud : L’ancienne cité inca de Machu Picchu au Pérou. Les ruines de la citadelle suscitent encore aujourd’hui de nombreuses questions et constituent sans conteste le site archéologique le plus important de toute l’Amérique du Sud. Si vous souhaitez visiter le Machu Picchu, plusieurs options s’offrent à vous, qu’il s’agisse de circuits tranquilles d’une journée qui vous emmènent en train et en bus directement à la citadelle, ou de randonnées de plusieurs jours à travers le fascinant paysage montagneux du Pérou, où vous pourrez voir bien plus que la cité antique.

Salar de Uyuni, Bolivie

Si vous voulez voir un endroit qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde, rendez-vous au Salar d’Uyuni, en Bolivie, un bassin salé de plus de 10 000 kilomètres carrés qui offre des vues qui semblent presque sortir d’un film fantastique : des étendues blanches infinies qui, après la pluie, ressemblent à un gigantesque miroir reflétant le monde entier vous attendent ici et vous étonneront à coup sûr.

