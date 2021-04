Vesticheap ouvre une 1ère boutique

Tout devient de plus en plus accessible de nos jours. Il s’agit ici de l’offre et de la demande. Le monde du commerce évolue que ce soit en ligne que l’on nomme e-commerce ou que ce soit localisé comme les magasins physiques.

Le parcours de Vesticheap

Vesticheap est le départ d’un projet de vente de friperie en ligne. Leur page est ouverte à tout le monde, aux quatre coins quartres coins de la France si vous cherchez des articles de seconde main à bas prix. Cette start up sérieuse n’a que des avis positifs sur le web au niveau de la satisfaction client et sur les réseaux sociaux. Les recommandations du public affluent. À la suite de ces circonstances et avec le soutien de plusieurs abonnés, Vesticheap s’avance à se rapprocher encore plus de ses clients.

Quelques mots sur la seconde main

Ce n’est plus une question de choix. La seconde main séduit tant bien au niveau du style qu’au niveau du prix. Ces articles demandés ne sont pas définis. C’est-à-dire que vous pouvez acheter des vêtements en très bon état que vous n’aurez jamais pensé trouver quelque part. Maintenant en ligne ou en boutique, la seconde main est servie après des séries de nettoyages.

Une boutique sur le web pour vous

Avec internet, vous pouvez consulter à tout moment des articles en vente depuis n’importe quel endroit, n’importe quelle ville. Cette consultation peut se faire sur plusieurs plateformes et finalement en un clic, vous pouvez passer des commandes. De plus, en ligne, vous avez l’embarras du choix.

Une boutique physique en plus

C’est un endroit spécifique ou les clients peuvent voir réellement la qualité des vêtements. Des personnes sont plus à l’aise lorsqu’elles peuvent voir le produit quand à l’achat de vêtements, raison pour laquelle vesticheap ne demande aucun frais de retour si toutefois un problème de taille venait à se présenter. C’est la raison pour laquelle une boutique physique est importante à part le fait que les articles sont plus exposés et accessibles. C’est également une autre manière d’obtenir votre achat directement après le paiement.

Des boutiques complémentaires

C’est l’objectif des start-ups comme Vesticheap. Les magasins du web et physique se complètent pleinement pour élargir le type de client. Pour les sites de vente en ligne, le prix est le principal atout. Plus c’est moins cher, plus des personnes sont intéressées, plus le magasin est visible. Pour les boutiques physiques, la proximité est un atout.