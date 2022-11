Le voleur de drap – Ed. Grasset jeunesse

Le voleur de drap est un album d’Elodie Bouedec, paru aux éditions Grasset jeunesse, dans la collection Lecteurs en herbe, en octobre 2022. Un livre singulier et plein de tendresse, qui raconte la rencontre d’un enfant et d’un petit fantôme perdu, la naissance d’une amitié.

La lune est pleine et inonde la chambre d’un jeune garçon, d’une belle couleur pâle. Il dormait profondément, jusqu’à ce qu’il sente son drap glisser sur ses jambes. Dans un premier temps, il tâtonne pour le remonter, mais comme il ne sent rien, il se réveille en frissonnant. Il est surpris ! Son drap bleu, avec de grandes étoiles blanches le fixe quelques secondes et prend soudain la suite. Le drap s’enfuit et se prend le mur. C’est raté pour lui. Le jeune garçon s’approche, intrigué, et tâte son drap flottant dans les airs. Il s’aperçoit, ainsi, que c’est vide ! La chose explique alors qu’il s’est perdu en allant chercher son drap à la blanchisserie.

Le récit est curieux, intrigant, présentant la rencontre d’un enfant et d’un fantôme perdu. Un être qui doit retrouver le passage pour rejoindre les siens. Mais pour y arriver, il demande de l’aide au jeune enfant. Les voilà tous les deux partis pour un périple nocturne, laissant apparaître ainsi une amitié naissante. Malgré les thèmes du souvenir et de la disparition, sous les traits de ce fantôme, et la peur que ce personnage peut entraîner, le récit est pleine de tendresse, très doux. L’ouvrage emporte facilement les jeunes lecteurs dans cette curieuse aventure, qui est entre la bande dessinée et l’album illustré. Le texte est plaisant, adapté, l’histoire pleine de rebondissements et de découvertes. Le dessin est assez simple, très agréable, réalisé au sable et au trait fin.

Le voleur de drap est un curieux album, des éditions Grasset jeunesse, qui propose de découvrir la naissance d’une drôle d’amitié. La rencontre d’un enfant et d’un fantôme perdu, qui vont s’aventurer dans la nuit, pour trouver un passage qui permettra au fantôme de retrouver les siens.

Lien Amazon