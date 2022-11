Calendrier de l’Avent Comptoir Français du Thé 2022

Il reste un peu moins de deux semaines pour choisir son calendrier de l’Avent. Alors il était temps que je vous présente un de mes préférés ! Le Calendrier de l’Avent 2022 du Comptoir Français du Thé. Et je vous présente au passage un petit bonus avec le nouveau thé bio “Forêt de Noël Bio”.

Le Calendrier de l’Avent 2022 Comptoir du thé

Si l’an dernier, le Calendrier de l’Avent Comptoir Français du thé proposait un véritable tour du monde, cette année, la marque reste plus locale. Avec sa volonté de valoriser les spécialités françaises, ce nouveau Calendrier de l’Avent Comptoir Français du Thé propose 24 saveurs délicieuses de thés et infusions. Et l’ingrédient principal de chaque recette lui donne sa place sur la carte. Par exemple, le thé Oolong au caramel beurre salé se trouve bien évidemment en Bretagne. De leur côté, les thés aux agrumes se découvrent plutôt dans le Sud de la France.

Cette année encore, le goût est au rendez-vous ! Des thés et infusions pleines de saveurs que l’on peux piocher chaque jour les yeux fermés ! Mais ce n’est pas très étonnant lorsqu’on sait que les ingrédients sont sélectionnés pour leur qualité. On regrettera simplement un visuel aux couleurs chaudes qui ne rappelle malheureusement pas assez la période de Noël à mon goût. Cependant, on se rattrape du côté de l’étui. Il est encore un peu grand, mais il est imprimé et conditionné en France avec du carton issu de forêts gérées durablement. Et il ne contient aucun compartiment en plastique.

Petite surprise : le verso comprend un QR code qui redirigera vers 4 jeux concours qui se dérouleront au mois de décembre sur les réseaux sociaux du Comptoir Français du Thé.

La forêt de Noël Bio Comptoir Français du Thé

Si vous souhaitez compléter votre mois de décembre avec un thé spécial Noël, je ne peux que vous conseiller la Forêt de Noël Bio. Un savoureux thé noir Bio aromatisé aux notes de myrtilles et de pins de Sibérie. L’odeur correspond à une véritable échappée féérique vers les mondes de Noël. Ce côté boisé qui rappelle le sapin, la saveur fruitée des desserts du réveillon… Et tout ça, dans un joli paquet en papier pour un thé vrac qui vous accompagnera tout l’hiver.