Aneth apprentie sorcière – Trésor & piraterie

Trésor & piraterie est le deuxième tome de la série jeunesse Aneth apprentie sorcière d’Elodie Shanta, paru aux éditions Glénat, fin octobre 2022. Une bande dessinée, au petit format, qui présente la suite des aventures d’Aneth, et ses camarades, partis en voyage scolaire.

Aneth affirme à deux de ses camarades que c’est vraiment injuste qu’ils aient été punis. La petite créature violette explique qu’ils ne pouvaient pas savoir que c’était interdit de faire pousser des cheveux au directeur ! Le petit vampire qui l’accompagne poursuit en affirmant que c’est écrit nulle part dans le règlement. Le directeur arrive et demande à Aneth et Connie de se dépêcher, sinon le bus risque de partir sans elles. Les deux filles courent vers le bus. Aneth se retourne et promet aux garçons qu’elle leur écrira. Le directeur, l’air furieux, se retourne vers les deux créatures punies, leur demandant de le suivre, pour aller faire son shampooing. Pendant ce temps, le bus s’en va vers un grand château hanté…

Les gags, courts, se poursuivent, dans ce deuxième tome qui présente un voyage scolaire, pour la jeune héroïne et ses camarades. Loin des vacances rêvées, pour les élèves, le château hanté est sous une pluie incessante depuis des années… ainsi va débuter les péripéties d’Aneth et ses amis. La petite sorcière et son amie vont trouver une carte au trésor. Pour tromper leur ennui, elles vont tenter de retrouver ce vieux trésor… Le récit est drôle, plein d’humour et un brin décalé, proposant une série de gags courts, qui se suivent, présentant toute une histoire. La bande dessinée est pleine de surprises, les jeunes lecteurs seront ravis de retrouver cette pétillante héroïne et cet univers loufoque. Le dessin reste très simple, expressif et coloré.

Trésor & piraterie est le deuxième tome de la série jeunesse Aneth apprentie sorcière, des éditions Glénat. Une nouvelle aventure pour la jeune héroïne et ses camarades de classe, qui partent pour un voyage scolaire, dans un château hanté.

Lien Amazon