Comment vendre du CBD en ligne ?

Le marché du cannabidiol (CBD) est en pleine croissance et il n’est pas prêt de ralentir. Le marché européen du CBD devrait représenter plus de 8 milliards de dollars d’ici 2028. Vous pouvez aussi accéder maintenant au grossiste de fleur cbd en ligne pour vous fournir le meilleur CBD !

Les magasins de santé, les grandes surfaces, les pharmacies, les cafés et même certains détaillants de vêtements vendent désormais des huiles de CBD. Ce qui était autrefois un traitement alternatif de niche est devenu courant et les ventes en ligne de CBD viennent s’ajouter à un marché déjà florissant. Quel que soit le produit que vous vendez, il semble exister une version infusée au CBD.

Dans cet article, vous apprendrez ce qu’est le CBD, les lois à connaître concernant le CBD, les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin et comment développer votre commerce en ligne de CBD.

Remarque : cet article ne constitue pas un avis juridique.

Qu’est-ce que le CBD ?

CBD, THC (tétrahydrocannabinol), cannabis, marijuana. Il y a beaucoup de confusion sur ce qu’est chacun de ces termes et s’il s’agit de la même chose. Ce n’est pas le cas. Le CBD est un composé présent dans toutes les plantes de cannabis, mais il ne contient pas de THC. Le THC est le composé responsable des effets psychologiques tels que l’euphorie, la perte de mémoire à court terme, l’augmentation de l’appétit et la paranoïa.

Le CBD, quant à lui, serait utilisé pour aider un large éventail de conditions. Comme le soulagement de la douleur, la réduction de l’inflammation, soulager l’anxiété, et plus encore. Il peut être absorbé de multiples façons. Par exemple, vous pouvez placer quelques gouttes d’une teinture sous votre langue, frotter une crème directement sur la zone affectée de votre peau ou inhaler le CBD à l’aide d’un vaporisateur.

L’huile de CBD utilisée dans ces produits peut provenir à la fois du chanvre et de la marijuana. Le chanvre à spectre complet contient tous les composés de la plante de cannabis, y compris le THC et d’autres huiles essentielles. Le chanvre à large spectre contient tout sauf le THC, et l’isolat de CBD ne contient que le composé CBD.

L’industrie du CBD est en pleine croissance

Estimée à 8 milliards de dollars en Europe d’ici 2028 et à 20 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2024, l’industrie du CBD est un marché que tout le monde observe. De nombreuses entreprises se lancent sur le marché du CBD, mais il y a toujours de nouvelles opportunités.

Il est bon d’examiner le passé récent pour prédire l’avenir.

Une étude montre que depuis la fin de 2018, les ventes de produits CBD sont passées aux États-Unis de 535 millions de dollars à près de 2 milliards de dollars. Et, l’industrie européenne du CBD a dépassé 1,9 milliard de dollars en 2021.

La façon dont le CBD est consommé varie considérablement. Rien qu’en Europe, le marché de l’huile de CBD valait plus de 450 millions de dollars en 2020. En outre, aux États-Unis, le chocolat infusé au CBD n’est pas aussi populaire que les gommes au CBD, mais est beaucoup plus populaire que les patchs au CBD. Avec autant d’options disponibles, vous pourriez devenir un spécialiste dans votre propre niche de marché.

Lois à connaître avant de vendre du CBD en ligne en Europe

Le CBD est légal, tant qu’il contient moins de 0,3 % de THC. Tout ce qui dépasse ce seuil est légalement défini comme de la marijuana. Cela étant dit, les lois sur la vente de CBD diffèrent d’un État à l’autre et d’un pays à l’autre.

En France, par exemple, le taux de THC doit être inférieur à 0,2 %. Vérifiez votre législation locale avant de vous lancer dans la vente de CBD.

Deux autres points à connaître…

Vous n’êtes pas autorisé à faire des allégations médicales pour vendre du CBD.

Oui, bien sûr, la principale raison pour laquelle les gens disent utiliser le CBD est ses bienfaits médicaux. Toutefois, comme le CBD n’a pas fait l’objet de recherches officielles ni d’une approbation médicale dans la plupart des pays, vous n’êtes pas autorisé à faire des allégations médicales.

Lorsque vous vendez du CBD légal, vérifiez toujours ce que vous dites sur le produit et assurez-vous qu’il existe des preuves scientifiques à l’appui.

Déterminez les produits CBD que vous allez vendre et votre créneau.

Tapez CBD suivi de presque n’importe quoi dans votre moteur de recherche préféré et vous trouverez probablement un produit qui existe déjà. Des crèmes et des onguents au CBD, des produits à mâcher pour les humains et les animaux de compagnie, des vêtements et des accessoires en chanvre, et presque tout ce que vous pouvez imaginer.

Ce que vous vendez dépend de vous. Concentrez-vous sur les « classiques », ou vendez des produits CBD qui commencent tout juste à devenir plus populaires. Il est plus facile de définir les produits en les répartissant en catégories plus larges :

suppléments/produits de bien-être ;

aliments/boissons infusés au CBD (à éviter aux États-Unis) ;

produits pour animaux de compagnie à base de CBD ;

cosmétiques à base de CBD.

Les produits à base de CBD se présentent également sous de nombreux formats différents, ce qui influe sur les taux d’absorption et d’ingestion. Consultez le meilleur fournisseur de CBD en gros : grossistejustbob.fr, pour plus de détails.