Des dieux et des hommes – Calendrier 2023

Des dieux et des hommes est un calendrier mural, pour l’année 2023, paru en septembre 2022, aux éditions Hugo & Cie, dans la collection Hugo image. Un superbe calendrier, aux magnifiques photographies d’hommes plus ou moins dénudés, sublimés par David Vance.

L’ouvrage est superbe à découvrir, proposant d’observer pleinement de belles photographies d’hommes mannequins. Un calendrier mural grand format, à spirales, pour profiter de ces clichés superbes. Il est pratique et facile à installer, avec ses spirales, qui permettent aussi de pouvoir tourner plus facilement les pages, tous les quinze jours.

Ainsi, tous les quinze jours, une nouvelle belle photographie est à découvrir. Vingt-quatre clichés d’hommes superbes, à découvrir au fil de l’année à venir, plus un sur la couverture ! Des hommes à la musculature plaisante, sculptée et mise en valeur dans ces clichés, à savourer, qui plaira aux dames, et pas que… Les mannequins peu ou pas habillés, posent tels des dieux. Les portraits sont travaillés, jouant avec les lumières, les drapés, et autres accessoires. De faces, de dos, comme de profils, ses hommes comparables aux dieux, offrent de beaux portraits à visualiser. Le calendrier se veut moderne, mettant avant tout en avant ces corps sculptés, d’athlètes superbes.

Comme toujours, les semaines et les week-ends sont dissociés, des couleurs permettent de se retrouver plus facilement et rapidement. Le calendrier en lui-même reste discret, pour pouvoir profiter pleinement des clichés. L’ouvrage est beau, travaillé, il présente de superbes photographies.

Des dieux et des hommes est un nouveau calendrier, pour l’année 2023 à venir, des éditions Hugo & Cie. Un bel ouvrage, qui propose de découvrir vingt-quatre clichés, tout au long de l’année, afin de profiter de ces jolis hommes bien sculptés, tels des dieux. Une idée de cadeau à poser au pied du sapin de Noël, qui plaira à coup sûr !

