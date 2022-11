Les souris du Louvre, tome 4, Le clan de la couronne

Le clan de la couronne est le quatrième tome de la série jeunesse Les souris du Louvre, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2022. Une bande dessinée de Joris Chamblain et Sandrine Goalec, qui invite à suivre les aventures de petites souris, dans le grand musée du Louvre, pour une découverte originale et attrayante.

Une femme, d’une autre époque, court, dans une immense cour. Elle ouvre une grande porte, qui grince, pénètre dans un bâtiment. Dans la pièce, elle se retourne, comme effrayée. Elle continue de courir, puis s’arrête un instant, pour reprendre son souffle. Elle semble plus apaisée, comme si elle avait réussi à fuir quelque chose. Lorsque, soudain, derrière elle, une momie se redresse de son sarcophage. La femme se met à crier et à courir, de nouveau. Tandis qu’elle prend la fuite, la momie la suit, mais se prend les pieds dans ses bandelettes, et tombe à terre. C’est à ce moment-là que le metteur en scène cri « Coupez ! ». Tout le monde se remet en place pour la seconde prise. Bastien et Milo passent la journée ensemble, au musée du Louvre, pendant la fermeture du mardi, propice pour les tournages…

Le récit est plutôt bien mené et captivant, dans ce nouveau tome. Bastien découvre le musée du Louvre différemment grâce à Milo. Mardi, jour de fermeture, il y a des tournages, des personnes qui rénove, protège… Puis, il y a des pièces, tableaux, bas-reliefs et autres œuvres d’art incroyables et curieuses. Pendant ce temps, Esope et Isis sont toujours en fuite et à la recherche du clan de la couronne. Leur aventure est pleine de rebondissements, avec des rencontres plus ou moins heureuses, une nouvelle mission et l’aide de Milo. La bande dessinée se lit facilement, oscillant facilement entre ces péripéties, pour les petites souris attachantes et la découverte du musée et des certaines de ses œuvres, par Milo et Bastien. Le dessin est toujours plaisant, rond et expressif. Un dossier pédagogique vient compléter l’album, pour les jeunes lecteurs plus curieux.

Le clan de la couronne est le quatrième tome de la série jeunesse Les souris du Louvre, des éditions Delcourt. Un album bien mené et découpé, qui présente d’un côté la suite des aventures d’Esope et Isis, les deux petites souris, et de l’autre la découverte intéressante et riche du musée du Louvre, par Milo et Bastien.

Lien Amazon