Mon premier imagier – Noël

La collection Mon premier imagier, des éditions Gründ, se complète avec le titre Noël, paru en octobre 2022. Un petit livre cartonné et coloré, de Marie Paruit, conçu pour les petites mains des bébés, qui propose de découvrir des mots et tout un univers féérique et chaleureux, en cette fin d’année.

Le bonhomme de neige est le premier élément à découvrir dans cet imagier. Le personnage, malgré sa couleur blanche, est coloré. Il a une guirlande en guise d’écharpe, des yeux en forme d’étoiles, une couronne et des chaussettes ! En dessous de la belle illustration, se trouve le nom, afin de pouvoir associer les deux. La luge est le deuxième mot à découvrir. Cette fois-ci, c’est une scène à découvrir, présentant un enfant sur une luge, tirée par un chien. Un jeu amusant, que les enfants apprécieront et dans laquelle ils pourraient se projeter. La troisième page présente le houx, ce végétal incontournable pour ces fêtes de fin d’année.

Ainsi de suite, à chaque page, les enfants découvrent un nouveau mot, à associer à une image. Les images sont bien identifiables et colorées, attirant le regard des petits qui vont observer et enregistrer les informations, au fur et à mesure des lectures. Le livre est simple et clair, facile à prendre en main, pour les jeunes lecteurs. La dernière page offre des conseils, aux jeunes parents, pour accompagner bébé dans l’apprentissage du langage et l’enrichissement du vocabulaire. Un livre qui est également pratique et facile à emporter partout, pour patienter dans une salle d’attente, dans la voiture, à table au restaurant… Le dessin est plaisant, simple, avec un trait rond et doux, et de belles couleurs vives, pour des contrastes qui vont attirer le regard.

Noël est un nouveau titre de la collection Mon premier imagier, des éditions Gründ. Un petit imagier, pratique à prendre en main et solide, qui propose aux enfants de découvrir l’univers magique de Noël. Un bel éventail coloré de tout ce que les petits pourront retrouver lors des fêtes de fin d’année.

Lien Amazon