À une quinzaine de jours du mois de Décembre, il est temps de choisir son Calendrier de l’avent. Je vous propose de découvrir le calendrier de l’avent Comptoir Français du Thé.

Un calendrier de l’avent sur le thème du thé

Si vous êtes comme moi, vous devez raffoler de la période de Noël. Et bien que les chaînes de télévision aient déjà lancé les téléfilm de Noël depuis fin Octobre, cette période commence officiellement pour moi le 1er Décembre. Il s’agit bien sûr de la date à laquelle on ouvre la première case de son calendrier de l’avent ! L’élément principal destiné à nous faire patienter jusqu’au réveillon de Noël !

Lorsqu’on évoque les calendriers de l’avent, on a tendance à tout de suite penser au chocolat. Mais depuis des années maintenant, il y a toute sorte de calendriers avec des thèmes très variés : jouets, bières, fromage, rhum, sextoys, beauté, etc. Cette année, j’avais particulièrement envie de découvrir les calendriers de l’avent sur le thème du thé ! En effet, ce n’est qu’il y a quelques années que je me suis mise à réellement apprécier le thé, les infusions et la tisane. C’est depuis devenu un vrai bonheur d’en boire à longueur de journée en hiver. Et j’aime surtout partir à la recherche de nouvelles saveurs. Ce qui est parfait dans le cadre d’un calendrier de l’avent : un jour, une découverte. Le premier que je vous présente est donc le calendrier de l’avent Comptoir Français du Thé.

Le calendrier de l’avent Comptoir Français du Thé

Depuis plus de 40 ans, Comptoir Français du Thé s’est imposé comme un spécialiste du thé au service des boutiques gourmandes. Leur concept est basé sur le voyage et la gourmandise, tout en restant accessible. Le calendrier de l’avent Comptoir Français du Thé 2021 s’est doté d’un nouveau look très hivernal. En effet, on peut y voir un traîneau doré tiré par ses rennes de la même couleur, sur fond de mappemonde bleu glacé. Les chiffres sont blanc neige et certains sont illustrés sur le thème de Noël (chaussettes, cadeaux…) ou du voyage. Très joli donc à afficher, bien qu’il prenne beaucoup de place. Son emplacement idéal : posé ou suspendu au mur de la cuisine, à proximité de la théière bien-sûr !

En termes de contenu, on retrouvera 24 recettes à base de thés (noir, vert, oolong, mixte) et d’infusions pour que chaque journée soit une formidable aventure gustative. Certaines recettes sont exclusives comme Noël aux Bermudes et d’autres font partie de leur collection habituelle. Les sachets sont de couleur différente en fonction de la variété ou de la thématique (les thés de Noël sont dotés d’un sachet rouge par exemple). Les saveurs sont délicieuses et gourmandes et j’ai adoré découvrir toutes ces recettes !! Pour les personnes les plus curieuses, le contenu du Calendrier de l’avent est affiché au dos de la boîte !

Alors, vous laisserez-vous tenter par le calendrier de l’avent Comptoir Français du Thé ?