West Legends – Wild Bill Hickok – Forty Bastards

Wild Bill Hickok – Forty Bastards est le cinquième tome de la série West Legends, des éditions Soleil. Une bande dessinée, de Nicolas Jarry et Laci, parue en octobre 2021, qui présente une nouvelle légende du Far West américain, un shérif et ancien héros de guerre.

Un train file à vive allure sur les rails enneigés. A l’intérieur d’un wagon, une vieille femme trouve que le train roule bien trop vite. Elle pense que les mécaniciens ont perdu la tête, et qu’ils vont les tuer ! A ses côtés, un homme la rassure, son neveu par alliance, qui explique qu’avec cette neige, si le train ralentit, la locomotive n’aura plus assez l’élan pour franchir les collines. Un homme, devant eux, rajoute que sans compter qu’à en croire la feuille de chou qu’il tient entre les mains, ils ne sont pas à l’abri qu’il y ait une nouvelle tempête avant la nuit. La vieille femme s’inquiète, elle affirme qu’ils n’auraient jamais dû partir dans ces conditions ! Dans le rang d’à côté, un homme, avec une bouteille en main, en a marre d’entendre la vieille se plaindre, et lui répond qu’on ne l’a pas obligé à monter, alors elle peut se la fermer ! Elle se retourne vers son neveu, dans l’espoir qu’il réplique…

C’est un ancien héros de guerre, et un shérif sur le point de raccrocher son étoile, qui est à découvrir dans cette nouvelle aventure, ce western haletant. Alors que le train de Wild Bill Hickok déraille, le shérif se retrouve avec des survivants qui ignorent qu’une grande menace pèse sur tous. La cavalerie des Etats-Unis, menée par Custer, un homme violent, qui, avec ses compagnons, sèment la terreur, pillent, et tuent. Cependant, ils ont trouvé Wild Bill Hickok sur leur chemin et comptent bien ne pas le laisser filer… La bande dessinée, découpée en plusieurs parties, est plaisante à lire, bien rythmée et assez haletante, avec une chasse à l’homme terrible et énigmatique, où les dommages collatéraux sont nombreux… Le dessin est moderne, plaisant, qui se veut réaliste et expressif. Le découpage est énergique et efficace, offrant un bel album à découvrir.

