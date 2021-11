À une quinzaine de jours du mois de Décembre, il est temps de choisir son Calendrier de l’avent. Je vous propose de découvrir aujourd’hui le calendrier de l’avent Colors of Tea.

Un calendrier de l’avent sur le thème du thé

Si vous aimez le thé, pourquoi ne pas rester sur ce thème pour votre calendrier de l’avent ? En effet, personne n’a dit qu’il fallait se cantonner au chocolat. L’avantage avec un calendrier de l’avent du thé, c’est qu’on peut découvrir 24 sortes différentes de thé, tisanes et infusions. On a juste à ouvrir son sachet chaque matin, et ça illumine notre journée. Encore plus quand chaque thé ou tisane est une surprise !! Aujourd’hui, je vous présente donc le calendrier de l’avent Colors of Tea.

Le calendrier de l’avent Colors of Tea

Colors of Tea est une marque des thés & tisanes bio choisis chaque mois par vos soins et livrés directement chez vous. Fonctionnant sous forme de box, le principe est de composer soi-même ses assortiments pour plusieurs mois ou pour toute l’année. À l’occasion de Noël, la marque propose un calendrier de l’avent personnalisable. En effet, vous pouvez choisir s’il contient seulement du thé, seulement de la tisane, ou un mélange des deux. De plus, il est possible de commander un accessoire avec (tasse, infuseur à thé, bouteille à thé, etc.) en bénéficiant d’une réduction de 10%.

Le calendrier de l’avent Colors of Tea est composé de thés et tisanes bio en vrac. Chaque petit sachet papier contient une portion à découvrir à l’aveugle. En effet, vous aurez seulement sur le sachet l’information sur le type et la couleur du contenu (par exemple thé vert ou thé noir, tisane ou roiboos, etc.) ainsi que le temps et la température d’infusion. Il y a également un petit QR code pour les personnes les plus curieuses. En le scannant avec votre téléphone, celui-ci vous mènera sur la page du thé concerné sur le site de Colors of Tea. Pratique lorsque l’on souhaite vérifier que cela va nous plaire.

Le gros plus de ce calendrier de l’avent est sa démarche zéro déchet. En effet, tout est recycable et/ou biodégradable. Le contenant est en forme de sapin confectionné en feutrine découpée au laser. Dôté de 24 petites poches, il pourra resservir les prochaines années pour recevoir des recharges de thé commandées sur le site, ou d’autres petites douceurs. Les sachets de thé sont en papier recyclable et le thé infusé peut être jeté au compost. Cela se ressent cependant dans le prix, mais vu les saveurs exceptionnelles de ces recettes naturelles, cela vaut largement le coup !

Alors, vous laisserez-vous tenter par le calendrier de l’avent Colors of Tea ?