Calendrier de l’Avent Beery Christmas 2021 de Saveur Bière

Pour la 9ème année consécutive, Saveur Bière propose son calendrier de l’Avent Beery Christmas 2021. Joliment illustré par Marie Gosselin, il renferme 24 jours de dégustation autour de recettes inédites, spécialement brassées pour l’occasion. Et chez FranceNetInfos, on adore l’idée !

Saveur Bière : Une équipe de passionnés

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Saveur Bière, nous ne pouvons que vous encourager à aller jeter un coup d’oeil sur leur site officiel. Il s’agit d’un e-shop qui regorge de produits et idées cadeaux autour de la bière. Les aficionados vont se régaler, le plus difficile sera de faire un choix, tant les rubriques sont nombreuses : fûts, tireuse, assortiments, bouteilles, brassage, verres ainsi que des box mensuelles. Et parmi les nouveautés, il y a le calendrier de l’Avent Beery Christmas que nous avons eu le plaisir de découvrir. Nous avions hâte de vous le présenter dans le détail !

Beery Christmas : Le calendrier de l’Avent 2021

Nous sommes plus que ravis d’avoir découvert le calendrier de l’Avent Beery Christmas 2021. L’équipe de Saveur Bière s’est entourée de l’illustratrice Marie Gosselin qui nous embarque dans un univers festif et coloré. Il représente la joie de déguster une bière entre amis ou en famille. Bon, seul également, au calme devant la tv, on l’admet ! Et les différents visages présents sur le calendrier sont en fait des portraits des brasseurs qui ont participé. Comme l’année précédente, un jeu de piste hyper sympa a été mis en place. Dès l’ouverture de la première case, se cache un indice permettant de retrouver la bière à déguster chaque jour, jusqu’au 24 décembre.

Quelles bières déguster au mois de décembre 2021 ?

La question de la dégustation se pose forcément : quelles sont les bières qui se cachent derrière les 24 cases du calendrier de l’Avent 2021 ? Plusieurs recettes forcément, et de belles surprises également, parce que nous allons goûter à quelques inédits. Saveur Bière va donc surprendre ses utilisateurs jusqu’au jour de Noël. Sans trop en dire sur la sélection, le calendrier renferme tout le savoir-faire et l’expertise des brasseries avec qui Saveur Bière collabore. Une collection riche en variétés, découvertes et surprises. Soit, des bières artisanales en provenance du Monde entier. Et pour ceux qui souhaitent être accompagnés durant ce mois de dégustation, Saveur Bière propose tout un tas d’informations sur les bières dégustées, sur le site officiel.

En conclusion

Pour commander votre calendrier de l’Avent Beery Christmas, rendez-vous donc sur le e-shop. Vous verrez que Saveur Bière a pensé à tout puisque le carton d’emballage est très robuste, de façon à ce qu’il arrive à domicile sans encombre. Son prix : 69,90 €.

Bonne dégustation avec le calendrier de l’Avent Beery Christmas 2021 !