Le grand livre des problèmes de robinets et baignoires qui fuient est à retrouver en édition collector, aux éditions Larousse. Un beau livre matelassé, paru en septembre 2021, qui vient compléter la collection des Cahiers Pierre Larousse Collector, avec près de 400 problèmes mathématiques.

C’est avec un avant-propos que débute l’ouvrage, expliquant que le certificat d’études primaires a donné quelques sueurs froides à des générations d’enfants, de 1966 à 1989. Le diplôme attestait alors des connaissances acquises des élèves de 11 à 13 ans, au terme de l’enseignement primaire obligatoire. C’était une sorte de championnat de France de l’éducation, un examen très sélectif, et seulement 30% des candidats décrochaient leur diplôme au début du XXème siècle. Seule l’élite pouvait prétendre embrasser une carrière dans la fonction publique ! Parmi les nombreuses épreuves de l’examen, il y avait des problèmes d’arithmétiques, qui ont laissé quelques souvenirs… Pour résoudre ces énigmes, il faut beaucoup de logique, quelques connaissances de base et aussi un bon décryptage de l’énoncé !

Ainsi, le bel ouvrage propose 390 problèmes à découvrir et à résoudre, avant de retrouver, à la toute fin, les solutions. Des problèmes corsés de calcul, extraits des ouvrages de préparation au certificat d’études sont donc à retrouver et à résoudre, au fil des pages. Des points sont donnés à chaque exercice, afin de pouvoir se noter par la suite. Toutes sortes de problèmes sont à retrouver, avec des prix d’achat et de vente, de bénéfices, de longueurs, de surfaces, de temps, de vitesse, de distances, de gains, de fractions, de pourcentages, de géométrie, de partages, de mélanges, de masses, de volumes… Des pages de révisions, à retrouver de temps en temps, dans le livre, viennent rafraîchir la mémoire et remettre certaines données en place. Les exercices sont bien énoncés, avec quelques lignes à compléter pour répondre à ses énigmes. A la fin de l’ouvrage, les solutions sont données, avec les explications, et calculs, pour mieux comprendre ses fautes, s’il y en a. Les notes sont également à écrire, pour savoir si le certificat d’études aurait pu être décroché au pas !

Le grand livre des problèmes de robinets et de baignoires qui fuient est un bel ouvrage des éditions Larousse, une édition Collector, pour cette fin d’année, qui invite à résoudre des problèmes d’antan, faisant appel à la logique et au sens de la déduction.