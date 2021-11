Mes chants de Noël d’Elsa Fouquier – Éditions Gallimard Jeunesse

Le livre “Mes chants de Noël” rejoint la série de “Mes petits imagiers sonores” récemment repensée aux Éditions Gallimard Jeunesse. Illustré par Elsa Fouquier, il propose aux enfants de découvrir 5 chants de Noël autour d’un format modernisé, encore plus ludique.

La série « Mes petits imagiers sonores » innove !



Il y a du changement du côté de “Mes petits imagiers sonores”. Le format a été repensé, avec cette couverture en relief et l’arrondi des coins qui permet une lecture plus confortable. Les pages sont tout aussi robustes puisqu’elles sont cartonnées. L’effet papier glacé fait davantage ressortir les illustrations d’Elsa Fouquier qui comme toujours sont très réussies. Grosse nouveauté également, la mise en place de piles AAA qui permet une durée d’écoute bien plus confortable. De quoi ravir les petits qui ne se lassent pas d’appuyer sur les puces pour écouter leurs chants préférés. Enfin, une puce a été ajoutée à la toute fin du livre permettant un jeu de cherche et trouve très ludique.

“Mes chants de Noël” : 5 comptines à découvrir



“Mes chants de Noël” embarque le lecteur en plein cœur de la magie de Noël. Sans surprise, les illustrations d’Elsa Fouquier sont superbes. On retrouve une couverture embossée sur laquelle un Père Noël est accoudé au sapin pendant qu’un petit lutin prend du plaisir à le décorer. A l’intérieur, 5 comptines classiques de Noël : Petit Papa Noël, Noël Russe, Mon beau sapin, Vive le vent et Une fleur m’a dit. Les enfants seront ravis d’apprendre de nouvelles chansons durant toute la période festive de Noël et d’en faire profiter toute la famille.

“Mes chants de Noël” est un livre qui embarque les petits dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année autour de douces illustrations. Ils n’auront qu’une idée en tête : faire chanter les puces encore et encore, jusqu’à l’arrivée du Père Noël !