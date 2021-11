Compagnie Coloniale : Calendrier de l’Avent & Collection de Noël 2021

Cela fait 3 ans que j’ai le plaisir de vous présenter le calendrier de l’Avent Compagnie Coloniale ainsi que sa collection de Noël qui réussit toujours à me surprendre. Cette année, la marque n’a pas fait les choses à moitié, puisqu’elle nous embarque dans un univers féerique, autour d’une collection enchanteresse que j’avais hâte de vous présenter.

Je dois bien reconnaître que Compagnie Coloniale a de l’idée lorsqu’il s’agit de surprendre nos papilles, encore plus durant des fêtes de fin d’année. Et si les recettes élaborées sont divines, la marque propose des univers et décors très travaillés, piles dans le thème dans Noël, pour le plus grand plaisir des amateurs de thés. Cette année ne faisant pas exception, l’esthétisme proposé pour sa collection de Noël nous embarque en plein cœur des fêtes, avec notamment cette couleur vert sapin qui orne tous les produits. On se croirait dans une mystérieuse forêt où se cachent des petits trésors à déguster durant toute la période qui précède Noël.

Calendrier de l’Avent Compagnie Coloniale 2021

Le calendrier de l’Avent Compagnie Coloniale s’inspire clairement de la magie de Noël. Cette année, la marque a opté pour une forme évocatrice, à savoir le sapin de Noël. Il est superbe, bien pensé, finement élaboré. Et comme pour les précédentes éditions, elle a souhaité garder le système de boîtes numérotées à retirer du décor, pour découvrir 24 sachets de thé, tisane et rooibos à déguster. De cette façon, le calendrier pourra être recyclé, puisque le système de boîte permet une découverte sans dégât, plutôt chouette pour l’environnement.

Le calendrier de l’Avent Compagnie Coloniale se transforme en un bel élément décoratif, puisqu’il regorge de petits détails annonciateurs des fêtes de fin d’année : décorations, boules de Noël et même quelques cadeaux au pied du sapin. De taille raisonnable, il a la particularité d’être recto-verso. La marque précise qu’il a été fabriqué en France, ainsi que chaque thé et tisane. Le tout, minutieusement réalisé, afin de maintenir les goûts intacts. Les thés Compagnie Coloniale bénéficient de l’aromatisation à la vapeur qui consiste à figer les arômes des feuilles de thé, de les parfumer pour qu’elles s’imprègnent de saveurs intenses gustatives et olfactives. Soit, un plaisir sensoriel !

Si vous avez envie de connaître la totalité de son contenu, rendez-vous ici. Son prix : 28 €. Pour info, un tote bag Compagnie Coloniale sera glissé dans le colis pour l’achat de ce calendrier.

La Collection de Noël Compagnie Coloniale

J’avais envie de vous parler de la Collection de Noël de Compagnie Coloniale parce que je la trouve très réussie. La marque propose notamment des coffrets aux délicieux packagings qui nous embarquent directement dans l’ambiance de Noël et ses festivités.

J’ai d’ailleurs eu le plaisir de découvrir le “Coffret 4 boîtes” qui se compose de 4 références différentes, à savoir l’original Thé de Noël® à l’odeur absolument délicieuse de cerise et d’amande liée par quelques pétales de bleuets. Le Thé des Neiges® (thé blanc PAI MU TAN, thés verts aux arômes fruités et pétales blancs), l’Étoile d’Orient® (mélange de Sencha et Chun Mee avec de l’orange, des épices, du chocolat, ainsi que des fleurs de baies rouges) et l’Hiver Austral® (un rooibos divin, aux fruits rouges et mandarine). Soit, un coffret de 4 boîtes de 30 gr chacune bien scellées, de façon à garder l’authenticité olfactive du produit.

Cela a été difficile de vous dire la référence que j’ai préférée, car elles sont complètement différentes gustativement. C’est d’ailleurs la force de Compagnie Coloniale de réussir à nous embarquer au cœur de nouvelles saveurs, tout en profitant d’un équilibre entre chaque ingrédient qui compose la recette. Mais j’avoue avoir un gros faible pour le rooibos Hiver Austral® qui ne ressemble à aucun autre rooibos que j’ai pu goûter jusqu’à présent.

Compagnie Coloniale propose d’autres coffrets de dégustation autour de packagings luxueux. Il y a notamment le “Coffret Noël 15 Trésors de Thés” qui se présente sous forme de coffret noir, très élégant, composé d’un assortiment de 30 sachets Berlingo® des best-sellers de la marque.

Vous l’aurez compris Compagnie Coloniale ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit de nous faire découvrir de nouvelles saveurs gustatives. Une fois n’est pas coutume, le calendrier de l’Avent est superbe. Les recettes de thés, tisanes et rooibos qu’il renferme sont divines, à tel point qu’il est difficile de ne pas jeter un coup d’oeil du côté de la collection de Noël qui réserve bien des surprises.