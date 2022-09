Enrik Helenius, à la découverte des émotions dans l’art abstrait

Avez-vous déjà essayé de représenter vos joies, vos peines ou les sons que vous entendiez? C’est le pari d’Enrik Helenius, peintre abstrait de l’école norvégienne, qui cherche à capter les formes et les couleurs des ressentis.

Après des débuts dans l’impressionnisme, Enrik Helenius découvre, adolescent, la joie des retrouvailles avec une sœur disparue pendant la guerre du Liban. Incapable d’échanger avec elle dans la langue qu’elle avait apprise, il décide alors d’exprimer dans la peinture le bonheur qu’il a de la revoir.

C’est ainsi que naissent « Vertu », « Amour » et « Espoir », trois des toiles les plus marquantes du peintre.

Espoir – Peinture acrylique – Enrik Helenius

La toile Espoir a été peinte en 1989. Dans ce qui semble être un renfermement de couleurs sombres, et pourtant peu froides, le jeune peintre exprime une attente. Et puis, ce trait parti vers l’extérieur du cadre symbolise son ouverture, soudaine et décisive, à la nouveauté d’un sentiment inconnu. Les couleurs s’éclaircissent alors qu’on arrive vers le haut de la toile, et que le bonheur des retrouvailles inonde celui qui les vit.

Peut-être que certaines de ces émotions peintes sont les vôtres également? Sur son site web, Enrik Helenius propose une succession de peintures qui retranscrivent les sensations.

Le temps passe, et le jeune peintre décide de consacrer sa vie à la peinture. Exposant dans plusieurs galeries au cours des années 1990, et reconnu peu à peu dans les pays scandinaves, il s’intéresse d’abord aux émotions. Guettant les événements de la vie pour apprendre des sensations nouvelles, il arrive un jour dans un concert de musique classique.

« Beethoven m’a soufflé une nouvelle manière d’appréhender les sons »

De là nait sa passion pour la mélodie qui fait du bien à l’âme. L’arrivée de « Soprano », quelques semaines plus tard, parle pour son rapport à l’art entièrement revisité, explosé en tous sens. Une nouvelle fois, on constate son envie d’ouverture et sa soif jamais étanchée de connaissances innovatrices.

« La peinture, pour moi est une sorte de quête philosophique. Mais plutôt que d’utiliser la parole, je prends une toile et des pinceaux ».

Le peintre s’interroge ainsi sur la nature humaine et les émotions qui font ce qu’elle est. Imagine-t-on la vie et les interactions humaines sans joie, surprise, sans chagrin et même sans colère? Son travail prolonge cette réflexion en l’inversant et en présentant au contraire ce que sont les émotions. Au-delà des instruments esthétiques, la question consiste à être et à devenir, indépendamment des autres et du monde, et en s’explorant soi-même.

Quand le style ostentation de certaines franges de l’art s’emploie à critiquer la société de consommation, Helenius recherche une voie intérieure pour coucher à l’extérieur ce qui ne se dit pas toujours. Des pensées parfois profondes mal exprimées, des angoisses cachées, les tréfonds de l’être mis à nu par des couleurs et des formes. L’art ainsi conçu sert alors à se réapproprier une liberté à travers un langage autre et parfois même, inexploré.

Vous êtes intéressé par les toiles d’Enrik Helenius? N’hésitez pas à visiter le site web peinture-abstraite.com, qui retrace son parcours à travers son étonnante vision de l’art.