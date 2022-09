Découvrez les différentes manières d’envoyer de l’argent en Tunisie

Que vous envoyiez un cadeau d’anniversaire ou que vous ayez besoin d’envoyer de l’argent en Tunisie pour un ami ou un membre de votre famille, voici quelques moyens efficaces d’envoyer de l’argent. Ces méthodes incluent le virement bancaire direct, le retrait d’espèces, les chèques, etc. Chacun a un taux différent, alors choisissez la meilleure option pour vos besoins. Et, bien sûr, ils sont tous sûrs, sécurisés et faciles à utiliser.

Des moyens efficaces et fiables pour envoyer de l’argent en Tunisie

Virement bancaire – La plupart des banques du monde autorisent les virements en espèces, mais un virement interbancaire facile nécessite des banques internationales ayant des succursales en Tunisie.

Agents de retrait d’espèces – La plupart des services de transfert de fonds internationaux utilisent des agents en espèces. Dans ce processus, vous pouvez avoir un destinataire qui peut ramasser l’argent par lui-même. Mais pour cela, ils devraient fournir une véritable identité d’eux-mêmes et devraient également produire un code de transfert en arrivant au point de retrait.

Sociétés de change en ligne – Bien qu’il y ait moins d’options que lors de l’envoi d’argent vers d’autres pays, de nombreuses sociétés de change en ligne offrent toujours un bon service et des frais compétitifs. Les sociétés de change en ligne ne sont pas réservées aux transferts de gros fonds ; ils peuvent fournir le service le plus rapide et les tarifs les plus compétitifs. Ces services offrent plusieurs options de paiement et peuvent même envoyer votre argent en Tunisie en 24 heures seulement.

Monisnap – Si vous avez besoin d’un service de transfert d’argent fiable pour envoyer de l’argent en Tunisie , Monisnap est une excellente option. L’entreprise cherche à changer le marché européen traditionnel des envois de fonds, qui souffre de frais élevés, d’un service client médiocre et de produits peu performants. Lorsque vous envoyez de l’argent vers la Tunisie, vous trouverez cela facile en utilisant le service de transfert d’argent Monisnap.

Chèques – Il s'agit d'une méthode primitive de transfert d'argent. Un chèque porte le nom de l'expéditeur et le nom de l'institution à laquelle il est émis. Il comprend également un montant inscrit dessus dans la devise du pays. Si vous envoyez de l'argent en Tunisie par chèque, prenez une photo du recto et du verso du chèque avant de l'envoyer.

Plusieurs banques en Tunisie acceptent les chèques étrangers. Vous pouvez y encaisser votre chèque si vous avez déjà un compte dans le pays. Sinon, vous devrez peut-être encaisser la personne qui s’enregistre. Dans ce cas, vous devez vous assurer d’avoir une pièce d’identité avec photo valide avec un arrière-plan clair.

Mandats : Les mandats sont également un moyen efficace d’envoyer de l’argent en Tunisie. Les mandats peuvent être envoyés de n’importe où dans le monde et peuvent être envoyés en Tunisie pour une somme modique.

Voici donc quelques moyens efficaces d’envoyer de l’argent en Tunisie. Il existe d’autres options comme le retrait d’espèces, l’application mobile, etc., mais nous avons mentionné les plus simples et les plus fiables. Nous espérons que ce guide vous aidera beaucoup.