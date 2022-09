Rentrée 2022 – A chacun son dictionnaire Larousse

Pour cette nouvelle rentrée, certains élèves vont devoir travailler avec un dictionnaire, pour cela, les éditions Larousse proposent différents ouvrages. Ainsi, à partir du CE et jusqu’au collège, en passant par l’indispensable Maxipoche, il y a un dictionnaire, pour tous les élèves !

En effet, différents dictionnaires sont à retrouver, pour différents niveaux, afin de satisfaire tous les élèves et les classes. Parmi cette sélection, Le dictionnaire Larousse Junior, nouvelle édition, est un indispensable pour les élèves et CE1, CE2 et CM1. Un outil idéal et complet, pour apprendre, connaître et maîtriser la langue française. L’ouvrage propose 32 000 mots et sens, avec des définitions précises, pour les enfants et des exemples concrets. Il y a également des noms propres, des illustrations et des planches thématiques, qui viennent parfaitement compléter le dictionnaire. Une chronologie, comme un atlas sont également à retrouver. Une carte d’activation du dictionnaire Internet Larousse Junior permettra aux enfants de retrouver tout ce qu’il faut sur la page Internet.

Le dictionnaire Larousse du Collège, nouvelle édition, est aussi un indispensable, pour les élèves de CM et du collège. Cet ouvrage propose de découvrir 130 000 définitions, synonymes et contraires, 8 000 noms propres. 224 fiches, par matière, invitent à revoir tout le programme du collège. Il y a aussi 50 mémos pour se préparer aux épreuves du brevet des collèges. Un atlas de 65 cartes vient également compléter l’ouvrage, qui se veut le plus complet possible, afin d’accompagner les élèves dans leurs différentes découvertes. Une chronologie est donc à retrouver, avec 1200 dates, pour ce qui est de l’histoire.

Le dictionnaire est un indispensable, lorsque les élèves grandissent ! En effet, on finit tous, ou ils finissent tous, par en avoir un ! Pour cette rentrée, les éditions Larousse proposent, encore une fois, une belle sélection de dictionnaires, afin de répondre aux demandes de tous les élèves, parents et professeurs.

