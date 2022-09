Luce comprend tout trop vite – Éditions Jungle 

Dans sa classe à double niveau CM1/CM2, Luce comprend tout trop vite et finit par s’ennuyer irrémédiablement. De ce fait, elle enchaîne les bourdes en voulant aider ses camarades, ou en leur coupant la parole pour répondre à leur place, et ça finit toujours mal pour elle. Punitions, convocations des parents s’enchaînent, et la pauvre Luce n’a qu’une impression : personne ne la comprend !!

Une BD jeunesse nécessaire, pour comprendre que « turbulent » ne rime pas systématiquement avec mauvais élève, mais plutôt avec haut potentiel !

Disponible depuis le 18 août aux Éditions Jungle.

Le décor :

Allegro … Rentrée de septembre, une audition de piano…

La jeune Luce Gautier se prépare à passer son audition de piano. Enfin, c’est ce que la professeure et ses parents ont bien envie de croire. Car celle-ci est plutôt occupée à regarder par la fenêtre et feint de ne pas entendre son nom. Légèrement énervée, la professeure l’interpelle, et se faisant gentiment recevoir, décide de l’éliminer aussi sec de l’audition !

Une aubaine pour Luce !! En rentrant chez elle, elle assure à ses parents que tout s’est formidablement bien passé. Avant de confier à son journal intime, qu’elle a tout calculé pour que la directrice du conservatoire la prenne pour une « attardée », et l’élimine directement. Car, le saint Graal de Luce, c’est pouvoir faire de la batterie comme son ami et voisin Edgar !!!

Cette année, elle rentre en CM1, dans une classe mixte. C’est un peu la loose pour elle, qui finit tous les exercices demandés par la professeure, bien à l’avance. Et, qui finit par s’ennuyer à mourir.

Pour le coup, elle tente d’aider ce​ux​ qui ne comprenne​nt​ pas, ou elle s’avachit sur son bureau …. un comportement qui ne plaît pas du tout à son enseignante.

Luce finit la plupart du temps au coin et son seul compagnon, n’est autre qu’Oscar le squelette de la classe. Et encore, ça, c’est quand tout va bien ! Car, la plupart du temps, ses parents sont convoqués…

Le point sur la BD :

Quel bonheur de pouvoir resituer l’église au milieu du village comme on dit ! Sophie Andriansen expose des faits se produisant bien trop souvent en milieu scolaire : l’incompréhension de l’enseignant/te vis-à-vis d’un élève considéré comme perturbateur. Et cette petite Luce en fait les frais.

C’est pourtant le lot de la plupart des enfants dit « à haut potentiel », autrement dit les enfants « zèbres ». Et il en existe plusieurs types. C’est pour cela qu’il est important de sensibiliser parents/professeurs et élèves avec ce genre d’œuvre, ici, aux Éditions Jungle, qui permet de comprendre et d’appréhender des comportements dits « déviants ». Puis d’également sensibiliser nos enfants !

Et il fallait des graphismes adaptés aux plus jeunes mais très personnels de Clerpée, pour nous exposer tout ceci ! Les tons sont pastel, les bouilles défilent tendrement sous nos yeux, tandis que les différents chapitres s’entrecoupent d’une page de journal intime de cette petite Luce qui comprend tout trop vite !!

La conclusion :

Un récit bienvenu pour rassurer enfants et parents sur des incompréhensions et des problématiques scolaires passant quelquefois inaperçues. Ou étant trop souvent mal perçues !!

Luce comprend tout trop vite aux Éditions Jungle rassure, oriente et aide, à travers l’histoire de cette petite fille hors normes ! En fin de BD, des informations sur la marche à tenir aideront les gens qui se retrouvent dans cette situation à se diriger vers les bons professionnels !!

Nécessaire, indispensable pour tous ceux qui se recconaissent dans ce récit !!!!