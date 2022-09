Le Visiteur du Futur de François Descraques au cinéma le 7 septembre

Il y a plus de dix ans, en 2009 plus précisément, François Descraques créait Le Visiteur du futur, une web-série mêlant science-fiction et comédie. Un immense succès avec plus de cinquante millions de vues sur YouTube. Après plusieurs saisons, un roman, une bande dessinée et un roman, il ne manquait plus que le cinéma. Le Visiteur du futur sortira au cinéma le 7 septembre. C’est à Nice, au Pathé Gare du Sud que François Descraques a réservé la première projection en avant-première de son film. Les fans de la série mais aussi ceux qui n’en avaient jamais entendu parler, les curieux, ont été séduits par ce film original, plein de rebondissements, qui mélange plusieurs genres, la comédie et la science-fiction, abordant des messages forts comme l’urgence climatique et la peur du futur, sans lourdeur ni pathos. La première (très) bonne surprise de cette rentrée.

L’histoire se situe dans un futur pas si lointain, en 2055. L’Apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme, Gilbert (Arnaud Ducret), capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du Temps, le traque. Débute alors une course contre la montre, dans laquelle le Visiteur du Futur et ses compagnons vont entraîner Gilbert et sa fille Alice (Enya Baroux), qui est loin de partager les convictions de son père…

A Nice, le lendemain de la projection publique, c’est sur la terrasse de l’hôtel Mercure que nous avons rencontré François Descraques, accompagné de son frère, le comédien Raphaël Descraques et de la comédienne Enya Baroux, véritable révélation du film. Ils sont revenus sur la genèse et le tournage du film.

France Net Infos : La web-série a remporté un immense succès. Le film s’adresse-t-il aussi à ceux qui ne l’ont pas suivie ?

François Descraques : On peut tout à fait comprendre le film sans avoir vu la série ni lu les mangas ou le roman. C’est une histoire autonome portée par le personnage d’Alice (jouée par Enya Baroux), qui va découvrir l’univers du visiteur du futur. On la suit dans cette histoire.

France Net Infos : Enya, Alice est un très beau personnage, qui a des valeurs…

Enya Baroux : C’est une jeune fille un peu écolo, qui défend des valeurs assez modernes, qui me plaisent. Je suis très contente que François m’ait offert ce rôle. Je n’ai pas vu la série volontairement. Je voulais débarquer dans cet univers en ne connaissanr rien comme Alice et comme certains spectateurs.

France Net Infos : Pour vous, François, après la web-série, les mangas, le roman, c’était une suite logique de réaliser ce film ?

François Descraques : Pour moi, c’était un rêve d’enfant. J’ai grandi avec le cinéma. Avec mon frère, on a fait nos armes sur internet parce que c’était le seul endroit où on nous laissait faire ce qu’on voulait mais on fait partie d’une génération qui a toujours rêvé de faire du cinéma. C’est sûr que c’est un aboutissement pour mon équipe et pour moi ! Je porte ce film depuis très longtemps. J’avais besoin, personnellement, qu’il se fasse un jour.

France Net Infos : Dans le film, on perçoit des réfénces à Mad Max notamment…

François Descraques : C’est sûr ! Mad Max est le film qui a lancé la mode des films post-acocalypse. Dans Mad Max 3, il y a des enfants donc on peut dire que c’était une référence. Mais les enfants du Terrier dans Le visiteur du futur sont aussi un hommage aux enfants perdus dans Hook et à ceux de sa Majesté des Mouches. Dans les policiers du futur, il y a un peu de Robocop.Tous ces films font partie de notre ADN !

France Net Infos : On retrouve dans le film la plupart des acteurs qui étaient dans la série…

François Descraques : Oui, c’est ce que j’avais précisé aux producteurs au départ. J’ai bien dit qu’il n’y avait pas le choix ! Par contre, je savais qu’il fallait trouver aussi de nouveaux personnages et donc de nouveaux comédiens. Je leur ai dit qu’il y aurait Gilbert et sa fille Alice. Dès le scénario, il a fallu trouver de la place pour ces nouveaux personnages.

France Net Infos : On suppose qu’Arnaud Ducret a beaucoup d’énergie sur un plateau de cinéma…

Enya Baroux : Oui, il est toujours un enfant quand il arrive sur un plateau de tournage. Il était trop heureux de jouer avec des zombies, dans des décors désaffectés. Il a amené une énergie de dingue. Il nous a fait beaucoup rire et parfois ça peut être un peu handicapant. Il ne s’arrête jamais de faire des blagues. Il faut donc savoir rester concentrés mais, en même temps, c’est un bon apprentissage de travailler dans ces conditions.

France Net Infos : Vous n’êtes pas seulement comédienne. Vous êtes aussi réalisatrice….

Enya Baroux : Oui, j’ai réalisé des courts métrages et j’ai un long métrage qui est actuellement en financement, un autre en pleine écriture. J’ai aussi tourné dans une série qui sera diffusée en septembre sur 13ème Rue, qui s’appelle « Cuisine interne ». Je suis une cuisinière qui a quelques problèmes d’addictions…

Le Visiteur du Futur de François Descrasques avec Arnaud Ducret, Enya Baroux, Raphaël Descraques, Florent Dorin…au cinéma le 7 septembre