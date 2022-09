Mes créations – Pochettes d’animaux en 3D

La collection Mes créations, des éditions Gründ, présente deux pochettes de loisirs, créatifs, parus en août 2022. Animaux du monde en 3D et Animaux magiques en 3D sont deux pochettes qui proposent aux enfants de réaliser de jolis et uniques animaux, à l’aide de pièces en carton.

Les pochettes se composent de cinq planches cartonnées prédécoupées, de deux planches de stickers, ainsi que d’un dépliant avec les instructions. Les indications sont simples et claires, avec le contenu des pochettes et les explications à suivre. Les enfants vont devoir détacher toutes les pièces. Ensuite, il faut décorer les figurines avec des stickers à coller, soit en suivant les modèles, soit à personnaliser, suivant les envies. Il est indiqué qu’il faudra faire attention à bien positionner les stickers, pour que les différentes pièces puissent s’emboîter parfaitement dans les encoches. Ainsi, après avoir mis les stickers, les pièces sont à glisser dans les encoches, pour créer les différents animaux en 3D.

Les deux pochettes proposent de créer, chacune, cinq animaux en 3D. Elles contiennent tout le nécessaire pour réaliser de beaux animaux, il ne faut rien d’autre ! Les éléments sont faciles à retirer, les stickers nombreux, pour décorer les animaux et les personnaliser si envies. Les instructions sont claires, simples et courtes, pour que les enfants puissent réaliser, sans problème et en autonomie les animaux suggérés. Animaux du monde ou magiques, les jeunes créateurs vont pouvoir fabriquer leur propre collection de créatures en 3D, avec l’aide de pièces en carton, assez solides et joliment décorées. Elles sont faciles à assembler, en suivant un pas à pas illustré et simple. En plus de personnaliser, les enfants aussi pouvoir créer leurs propres combinaisons, pour des animaux amusants !

Animaux du monde en 3D et Animaux magiques en 3D sont deux pochettes, de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Deux pochettes complètes qui proposent aux enfants de créer leur collection d’animaux en 3D, avec pièces cartonnées et stickers.

