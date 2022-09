Comment avoir un visa touristique pour l’Australie

Chaque année, des millions de touristes souhaitent débarquer au « pays d’Oz » pour vivre des vacances inoubliables. Il faut dire que le pays présent aux antipodes de l’Europe a de forts arguments à faire valoir pour les touristes. Avec une culture locale attractive, des réserves naturelles à perte de vue et une immensité réelle, l’Australie est l’une des destinations privilégiés ces dernières décennies par les baroudeurs.

Cependant, le pays, bien qu’il soit très accueillant, possède une politique véritablement stricte en matière d’immigration et d’entrée sur le territoire. Comme pour d’autres pays mondiaux, il est important de posséder un visa, sous peine de se voir refuser l’entrée à l’aéroport ou à n’importe quelle autre entrée des frontières.

Que faire pour obtenir un visa touristique pour l’Australie ?

Faire le choix entre trois types de visas

En Australie, les affaires sont bien distinctes du tourisme et selon une certaine logique, il existe différents types de visa.

Il existe notamment le visa prévu pour les affaires et également celui dénommé le working holiday, permettant aux adultes de 18 à 35 ans de profiter d’une légalisation sur le territoire pendant un an et leur offrant le droit de travailler, ce qu’il n’est pas possible de faire en tant que simple voyageur.

Or, le visa le plus populaire et celui que vous nécessitez probablement si vous souhaitez découvrir l’Australie, c’est bel et bien le visa touristique.

Un visa tourisme vous permet de séjourner, au maximum durant trois mois (plusieurs périodes sur un an sont possibles) sur le territoire australien. Il est donc parfait si vous souhaitez visiter le pays et explorer la richesse culturelle du Land down under comme on surnomme la nation océanique là-bas.

Pour obtenir un visa touristique, il est possible de se rendre directement sur les services gouvernementaux australiens. Cependant, il est possible de se faire accompagner par plusieurs organismes vous permettant l’accès aux documents officiels et obligatoires à fournir.

En moyenne, la demande de visa peut s’effectuer en moins d’un mois mais comme pour toutes démarches administratives à l’international, les temps de délai peuvent changer.

Vérifier les autres obligations avant de voyager

Qu’importe le visa sélectionné et demandé pour l’Australie, les trois disponibles requièrent également d’autres obligations une fois celui-ci obtenu au consulat ou en ligne. C’est par exemple le cas du fameux digital passenger déclaration (DPD), que tous les voyageurs entrant sur le territoire doivent fournir.

Cette déclaration peut être demandée dans les sept jours précédant le voyage mais doit absolument être envoyée moins de 72 heures avant le départ pour l’Australie.

Si les tests Covid-19 ne sont plus obligatoires en cette fin de pandémie, la déclaration vous redemandera, à l’instar de votre demande de visa, des informations précises et médicales. Ne soyez pas surpris des questions posées par les services immigrations australiens car pour rappel, ces derniers sont particulièrement regardants concernant l’entrée sur le sol local.

Il est crucial de remplir cette déclaration avec la plus grande précision, sous peine de lourdes sanctions à l’arrivée sur le territoire.

Qu’ai-je le droit de faire avec mon visa touristique en Australie ?

Bien qu’il soit prévu à des fins touristiques, votre visa peut vous offrir d’autres opportunités une fois votre arrivée sur le territoire effectué. C’est en grande partie pour cela qu’il est renouvelable dans l’année suivant son approbation, sans toutefois dépasser les trois mois par laps de temps passé sur place.

Avec ce visa touristique, il n’est pas possible de travailler mais bel et bien possible de faire du woofing, comprenez par là du bénévolat.

Pour les plus jeunes ou ceux qui souhaitent augmenter leur niveau d’anglais ou n’importe quelle autre spécialisation, ce visa offre également la possibilité de suivre des cours sur place. Toujours sur une durée maximale de trois mois !

Si vous faites une escale en Australie, par exemple pour aller en Nouvelle-Zélande, gardez bien en tête que vous nécessiterez également ce visa si vous souhaitez, ne serait-ce que quelques heures, sortir de l’aéroport.